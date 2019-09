Palabras Mayores

Hay temas que nos resultan contradictorios, el ejercicio y aplicación del FORTASEG. Entendemos el compromiso de la secretaria desde lo local, pero por el otro lado escuchamos en la pasada reunión prácticamente nos dan por hecho de que el FORTASEG será para la guardia nacional, son éstas las señales que no alcanzamos a comprender”. Héctor López Santillana

El alcalde leonés se pone bronco frente a la secretaria de Gobernación

n política cuentan los estados de ánimo y esta semana, para el proyecto del acueducto El Zapotillo, en el mejor de los casos podemos decir que ni para atrás ni para adelante.

Poco se habló del asunto en los altos niveles de gobierno pero en tierra, las señales no parecen muy alentadoras. Esta semana, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León se reunieron con el presidente del consejo de Sapal Jorge Ramírez Hernández quien les habló entre otras cosas, del escenario adverso que enfrenta el proyecto.

Luego, el viernes la directora de CONAGUA Blanca Jiménez visitó la cortina de la presa y la comunidad de Temacapulín, acompañada de Jorge Gastón González, secretario de Gestión Integral de Agua en Jalisco y de los superdelegados de Jalisco y Guanajuato .

Y bueno, están los ánimos tan sensibles que hasta la forma de redactar los tuits encienden las pasiones: “La Conagua construye en Jalisco la Presa El Zapotillo. Acompañé a la directora Blanca Jiménez a un interesante recorrido de campo”.

Fue el único de los que estuvieron en esa gira que aludió en redes sociales al tema El Zapotillo. Ninguno más lo hizo.

Eso le valió la respuesta en Twitter de quienes manejan la cuenta de los ciudadanos que se oponen el proyecto. De hecho, en esa misma cuenta, Viva Temaca, se alertó desde el viernes que comitiva de Conagua hacía un recorrido.

“Temaca se da cuenta y les invita a bajarse y dialogar con la comunidad ya que no se les avisó”. Obvio. Se trataba de una visita non grata para los habitantes y activistas en Temacapulín. Un entorno radicalmente distinto al que recibió al secretario de Medio Ambiente del gobierno federal quien no es interlocutor sino en automático, defensor y activista a favor de los habitantes de esta comunidad que sería afectada si se consuma la construcción del acueducto.

Al final, es el escenario que ha permitido construir el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un secretario que se pone del lado de Temacapulín, no en un papel neutral y otra funcionaria que asume con sobriedad su papel y que no se enreda en posturas que contradicen la postura del jefe del ejecutivo federal quien en su momento dijo que el proyecto iba para adelante a partir del acuerdo de los gobernadores.

Dicen que cuando hay para carne es vigilia. La voluntad política del gobierno de Jalisco es manifiesta. El atorón viene por el súbito cambio de señales de López Obrador. ¿Descuido o falta de información?

Tampoco parece incomodarle a López Obrador ponerse en la disyuntiva de escuchar la voz de los gobernadores o la de los pobladores de Temacapulín. Lo conocemos. La lógica nos dice que el fatalismo del lado leonés no es una exageración.

No es ninguna sorpresa. Aún más, la sorpresa es quizá que no se haya dado antes. Desde el lunes pasado el exdirigente estatal del PRD Baltasar Zamudio Cortés se sumó al equipo de asesores de la secretaría de Gobierno que comanda Alberto Cifuentes Negrete.

No sorprende porque Zamudio Cortés fue el dirigente estatal que nunca mostró la menor incomodidad de la alianza que acordaron las dirigencias nacionales de PAN y sol azteca, hoy en vías de extinción o de transformación como dirían sus afines.

Baltasar nunca se mostró en realidad como el líder de un partido que fue adversario del PAN. Conforme se concretaba su decadencia en las urnas, el PRD se convirtió en el tapete del PAN-Gobierno. El dominio en Guanajuato de la corriente conocida como “Los Chuchos” facilitó el trámite para los últimos 3 gobernadores que incluso pueden tener menos objeciones de alcaldes y diputados perredistas que de los propios panistas.

Los buenos oficios de Zamudio Cortés le alcanzaron para un cargo que está lejos del primero o segundo nivel salarial pero sirve de algo. Requiém para la izquierda perredista en Guanajuato. Nos queda la morenista.

Pocas emociones ofrecerá en Guanajuato el domingo panista de renovación estatal de consejo estatal y propuestas para el consejo nacional. El dirigente estatal Román Cifuentes dará su informe y ya. El consejo estatal además, no ofrece muchos atractivos para pertenecer a él. Nada tienen que ver en la elaboración de métodos de selección de candidatos para 2021. Ya traen línea.

Dicen que eso permitirá la llegada de muchos consejeros poco conocidos o jóvenes. Cero figuras recicladas o con muchos puestos. Que la lista fue palomeada por Charly Alcántara el operador estrella del gobernador. Dicen.

MARGARITA ZAVALA: DEL CIELO AL PURGATORIO EN 9 AÑOS

Cómo cambian los tiempos para un político que de estar en la gloria pasa con facilidad pasmosa al infierno o al purgatorio de la marginalidad y el obligado ostracismo.

Es el caso de Margarita Zavala Martín del Campo quien en 9 años pasó de ser la primera dama (como dirían los viejos cánones de la política) a una ciudadana que batalla por el registro de un partido independiente.

Un día como hoy de 2010, Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, aparecía en un evento de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en León con un discurso reivindicador de género: las mujeres siempre han sido discriminadas, decía.

Cinco años después, Zavala recibía la invitación de parte del entonces dirigente nacional blanquiazul, Ricardo Anaya para integrarse a la comisión permanente del Consejo Nacional blanquiazul.

Y hace 3 años, en 2016, Margarita era la panista mejor posicionada en la carrera presidencial rumbo a 2018 e incluso, algunos sondeos, la colocaban como la puntera.

En algún momento, Zavala difirió de Angel Córdova Villalobos, (su amigo a quien ella llevó a la secretaría de Salud en el sexenio calderonista) cuando este renunció al PAN tras sus discrepancias con el oficialismo que lo hizo víctima en 2012 cuando Miguel Márquez fue el candidato.

Cuando ella fue la víctima del avasallamiento de Ricardo Anaya entendió lo que significaba ir contracorriente en política y estar del lado de los oprimidos, políticamente hablando.

Renunció al PAN y ahora batalla para crear su propia opción política con las adversidades que ello representa. Un entorno en el que su marido ha sido reciclado por el propio presidente Andrés Manuel López como un enemigo político y retoma un protagonismo importante.

Las circunstancias colocan al matrimonio Calderón-Zavala como una de las opciones para el futuro cercano en México aunque ello represente solo fragmentar más a una oposición, diluida por los desacuerdos de sus líderes. Triste panorama.

BEATRIZ HERNÁNDEZ: LA ARENA PARTIDISTA, EN DEFENSA PROPIA

Arropada por las 2 senadoras, la dirigente estatal de su partido y por 2 de los 5 integrantes de la bancada local de Morena, la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz salió a defenderse de los señalamientos mediáticos por la asignación directa de la compra de luminarias para Salamanca.

El contenido, el discurso de la defensa tiene su importancia desde luego, pero las formas llaman también la atención. Primero que nada, que el posicionamiento se haya dado en León y no en Salamanca que es la ciudad que gobierna Hernández Cruz.

En segundo lugar, que el respaldo político se haya dado solo por mujeres y que las 2 senadoras, Malú Micher y Antares Vázquez que no van juntas a todas las causas partidistas, en esto hayan coincidido. En suma, Hernández Cruz decidió llevar el asunto a la arena partidista con un aderezo interesante que ya forma parte del contenido.

En su defensa, habló de las herencias incómodas de su antecesor, Antonio Arredondo. No solo de la deuda que le heredó con la Comisión Federal de Electricidad de 42 millones de pesos sino con denuncias directas de actos de corrupción, de los cuales, según dijo la alcaldesa (aunque no lo especificó) hay evidencias en los órganos anticorrupción en el estado.

Este es un dato clave porque el alcalde de extracción panista es actualmente subsecretario en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Hernández Cruz expresó su suspicacia ayer de la falta de respuesta a los avances de esas indagatorias.

Desde luego, desconfía de la investigación que se hace de los órganos locales porque piensa que están sesgados para favorecer o proteger a funcionarios de Acción Nacional.

En su defensa, la presidenta municipal dijo que no hay ninguna irregularidad en el mecanismo de asignación y justificó la reserva de la información sobre la camioneta Suburban que usa y que, de acuerdo a los cuestionamientos tiene vinculación con la empresa que tiene la asignación de las luminarias.

Por cierto, cabe recordar que en aquella polémica que surgió cuando Miguel Márquez intentó sumar a los alcaldes a una compra consolidada de luminarias, el único alcalde panista que abiertamente se opuso fue el salmantino Justino Arriaga.

En algunos momentos, con exasperación ante los reporteros, la alcaldesa de Salamanca pintó su raya y asumió que políticamente está blindada, cobijada por su partido. El peso y circunstancia que hoy viven y tienen sus adversarios políticos panistas, paradójicamente, parece ser su tanque de oxígeno.

