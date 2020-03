Palabras Mayores

REYNOSO VS ANTARES: LA SALUD Y LA GRILLA

VAYA, VAYA. La irrupción de promotores de Morena en una unidad médica en San Felipe para repartir volantes en los que se cuestiona la no adhesión al Insabi de parte del gobierno del Estado, fue denunciada ayer por la senadora panista Alejandra Reynoso en la sesión de la Cámara Alta.

SIN EMPACHO. Lo que más llamó la atención es que ahí mismo, la senadora Antares Vázquez admitió que los promotores trabajan para ella y con ironía, agradeció a su colega la difusión de sus actividades de gestión como ella misma los llamón.

POSTURA. La morenista sostiene que el sistema de salud en Guanajuato no es lo bueno que presume el gobierno estatal y que el Insabi sí será la maravilla que promueve el gobierno gratuito con medicinas y atención universal gratuita.

LAS PREGUNTAS. La polémica por el sistema de salud levanta pasiones partidistas insanas. ¿Será mucho pedir a los representantes populares se dejen de estos pleititos insulsos y esperen a que los gobiernos estatal y federal operen sus respectivos sistemas y que los usuarios califiquen si el servicio que reciben es o no de calidad?

EN PLATA. Ojalá fuese una competencia de a deveras en la que el objetivo sea la calidad de los servicios que se prestan y no meras acciones de propaganda y de guerra partidista que poco abonan a un servicio que hoy está lejos de lo óptimo en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. ¿Es mucho pedir un poco de sensatez?

DIEGO SINHUE: ME ESTÁS ESCUCHANDO BÁRBARA

MENSAJE. Igual, fue mera coincidencia. Pero unos días después de que Bárbara Botello intensifica su presencia mediática, empieza a confirmar su inminente salida del PRI y hace guiños a Morena donde su eventual arribo, tiene opiniones divididas, el gobernador Diego Sinhue, sin mencionarla le manda un recadito.

SIN RUBOR. “Y alguien me dijo ¿no está enojado gober? no, no estoy enojado pero es importante decir las cosas como son porque luego hay quienes quieren engañarnos y piensan que no tenemos memoria y que no nos acordamos de las porquerías que hicieron cuando estuvieron al frente”.

RETRASOS. La referencia del gobernador fue al Distribuidor Vial Benito Juárez construido durante el trienio de la todavía priista y que se convirtió en un calvario por el incumplimiento de empresas constructoras, algunas foráneas que se convirtieron en la pesadilla de ese gobierno.

FLORES. Ayer, Rodríguez Vallejo, pedía a los alcaldes del Estado contratar de preferencia a empresas guanajuatenses y si eran integrantes de la CMIC, mejor. Elogió el cumplimiento y eficacia que han tenido las empresas locales en varias obras ejecutadas en lo que va de su sexenio y vino entonces el misil hacia el trienio antepasado.

UNA MÁS. Hay que decir que no fue la única causa del entrampamiento de esa obra. También se complicó por el entramado de intereses inmobiliarios y los predios que se tenían que afectar para diseñar esa obra.

NO TE OLVIDES. El punto es que el gobernador no dejó pasar la oportunidad de mandar un obús que no había recetado antes de que Botello anunciara su retorno a la actividad política y comenzara a cuestionar al panismo gobernante. Nada casual.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de Bárbara Botello, como suele ser ella y su personalidad, en Morena divide opiniones en torno a su eventual regreso a la política con la camiseta guinda de la 4T.

Ya el diputado Ernesto Prieto Gallardo dijo que a él no le agrada. Se dice que tampoco a la senadora Antares Vázquez Alatorre pero quizá no piense lo mismo, Martha Lucía Micher Camarena quien no ha tenido reparo en ningún momento de dejarse ver con la exalcaldesa y mostrar que tiene buena relación.

Con Ricardo Sheffield Padilla, como se sabe, ya se reconcilió y el empresario Ricardo García Oseguera también la lleva bien con la abogada y exdiputada. No sabemos qué piense Miguel Angel Chico, viejo aliado de Botello que vio enfriar su relación con ella en los últimos tiempos.

Al final, el palomeo o no de un personaje que provoca tanta polarización necesariamente tendrá que venir de los altos mandos de Morena que suelen no ponerse de acuerdo en nada.

A UN AÑO DEL GOLPE DE TIMÓN EN SANTA ROSA

Aunque las autoridades estatales presumen que hoy ya se puede caminar por las calles de la comunidad de Santa Rosa de Lima y que le arrebataron el control de territorio al cartel que lleva ese nombre y que lidera el hombre más buscado de Guanajuato, Antonio Yépez “El Marro”, los efectos de este grupo criminal y de otros en esa zona del Estado se siguen resintiendo y cobrando muchas vidas.

“Se logró rescatar a cinco hombres y una mujer, entre ellos se encontraban elementos de la policía municipal activos que habían sido privados de su libertad y tenían días que se encontraban en este lugar -no precisó la zona- e inclusive sufrieron de maltrato. Es importante decir que se encuentran estables y ya fueron presentadas ante el Ministerio Público del fuero Común, se están integrando las carpetas respectivas y su liberación fue un éxito”.

Estas fueron las palabras del Fiscal Carlos Zamarripa en la primera rueda de prensa después de que en la madrugada del 4 de marzo, fuerzas estatales y federales entraron por primera vez en años con un operativo conjunto de esa magnitud contra un grupo criminal incubado en nuestra propia entidad.

El operativo llevó el nombre de “Golpe de timón”, un concepto que desde campaña manejó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien en ese empeño ha marcado una notable diferencia con su antecesor Miguel Márquez que nunca mostró en el discurso la misma decisión que en el caso de Rodríguez Vallejo, parece hasta obsesión.

Los días posteriores al 4 de marzo fueron intensos en la zona con presencia de fuerzas federales y estatales pero también la reacción del grupo criminal que logró bloquear por momentos algunas carreteras de la zona.

Destacable también la peculiar reacción del alcalde Juan Lara de Villagrán quien lejos de apoyar decididamente el operativo, habló de excesos de las fuerzas estatales y federales.

Muchos ángulos de análisis, inagotables en este espacio, a un año del Golpe de Timón.

Hoy queda claro que siendo las mismas 2 cabezas en materia de seguridad de un sexenio a otro, la gran diferencia estriba en la decisión y voluntad política de enfrentar a un grupo criminal.

¿Qué hubiese pasado si Miguel Márquez decide enfrentarlo con la misma decisión de su sucesor, años antes? ¿No lo hizo porque no quiso o no podía sin respaldo de la federación?

Diego Sinhue lo hizo y hoy, puede estar debilitado el cartel pero no erradicada la violencia en el entorno geográfico.

SEGURIDAD AL DIA: CIFRAS, LOGROS Y FRUSTRACIONES

Un par de datos reveladores del momento que atraviesa Guanajuato en materia de seguridad ofrecidos ayer por el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre en una entrevista radiofónica con el matutino En Línea.

El primero, que la Fiscalía a su cargo esclareció el 56% del total de más de 3 mil homicidios que se cometieron en el estado durante 2019 y el segundo, mucho más conceptual pero inquietante: que con todos los avances y éxitos que presumió en su informe y los resultados alcanzados, la Fiscalía está trabajando al límite de sus capacidades.

“Es frustrante saberlo”, confesó.

Por la tarde, en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad comentó que todos los homicidios que no tienen que ver con el crimen organizado (15% del total según el mismo), son esclarecidos y que el 85% restante no tienen otro móvil que el de asesinar a un integrante de un grupo contrario.

Y en la avalancha de estadísticas que ofreció Zamarripa si algo queda es, en efecto, esa sensación de frustración porque en el rompecabezas de datos que escuchamos, no solo los que él recita sino otras instancias, la expectativa de que el entorno mejore, se ve cuesta arriba.

Ayer, el gobernador Diego Sinhue hizo su reflexión para sintonizar los datos con la tesis del Fiscal pero dejando a salvo al secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca. Y es que, sin querer queriendo, Zamarripa lo alcanzaba a zarandear con aquello de que la responsabilidad de la prevención estaba totalmente en las manos de las policías locales, estatales y federales.

El gobernador dijo ayer que los alcaldes apenas alcanzan a revirar aunque no todos con la mejora de salarios y profesionalización de sus policías tras la disminución dramática del número de elementos municipales de 3 años a la fecha en que bajaron de 8 mil a 6 mil 500.

Y que fuera del estado, la expolicía Federal ahora convertida en Guardia Nacional, vive un proceso de transformación que aún no se concreta por lo que hay que esperar un poco más para evaluarla.

Y que en ese tenor, la Policía Estatal cumple con su despliegue y las credenciales que la colocan como una de las mejores de México. Es decir, pinta su raya porque la responsabilidad es compartida pero las fuerzas están alineadas.

En suma, una reivindicación absoluta hacia el dúo dinámico. Para el gobernador, ni una pluma le han quitado a sus gallos.