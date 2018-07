Palabras Mayores

Sin embargo, nosotros estamos considerando de acuerdo a la propia teoría en materia de arrendamientos: la sola sustitución del arrendador no elimina el contrato, lo subsiste. Porque si así fuese, caeríamos en el absurdo de que la voluntad de las partes quedara por un lado de las estipulaciones del propio contrato. Ambas partes desde aquel tiempo era conocedoras del juicio, ahorita lo que nos corresponde es simplemente conforme a las etapas de la ejecución, hacer las notificaciones correspondientes”

No queda más que arquear la ceja y sorprenderse ante el reclamo del dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, respaldado por candidatos ganadores y perdedores de la Coalición Juntos Haremos Historia y hasta por un priista y un independiente.

“Fraude”, dijo Prieto Gallardo para calificar la derrota de su candidata Martha Elizabeth Luna, candidata derrotada del distrito 8 federal por el exalcalde de Salamanca, Justino Arriaga Rojas, en el cómputo de votos luego de que los resultados del PREP, habían colocado a la morenista con una ventaja importante.

El jefe estatal de Morena cree en la legalidad de los triunfos de la alcaldesa electa Beatriz Hernández Cruz y de la que ganó el distrito local también de esa coalición pero dice que lo que denomina como ‘El Cartel de los Arriaga’ en contubernio con el Instituto Nacional de Elecciones fraguaron las irregularidades que propiciaron que diera la voltereta al resultado que originalmente se perfilaba. Vaya fábula.

De manera paralela, el excandidato a la gubernatura Ricardo Sheffield Padilla ha mantenido ese tono ácidamente crítico que lo distinguió en campaña hacia el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Así lo ha dejado sentir en sus primeros pronunciamientos en Twitter en los que vuelve a cuestionar la asignación discrecional de 8 mil 200 millones de pesos del presupuesto estatal sin necesidad de proyecto ejecutivo y su poca confianza de que Rodríguez Vallejo, concretará el acueducto El Zapotillo.

Dos actitudes que son a la vez posturas y caras de la que se convirtió de golpe y porrazo en la segunda fuerza política en Guanajuato en el nuevo mapa electoral que dejó el primero de julio en la entidad.

Por un lado, el cuestionamiento abierto a la validez de la elección en uno de los 15 distritos federales. Es decir, ahí donde el panista Justino Arriaga logró una victoria inesperada, operó el fraude, dice Morena. Pero no en la elección de alcalde de Salamanca y de diputado local que se realizaron en esa misma zona.

Por el otro, la descalificación a priori de la próxima autoridad en el estado por parte de Sheffield. La denuncia de su origen presuntamente irregular y su supuesta incapacidad para resolver los problemas del estado.

MÁSCARA VS. CABELLERA

Morena está en su derecho de mantener el tono beligerante que la ha distinguido en su corta historia. Pero un poco de congruencia y consistencia no les haría daño. Están en su derecho de impugnar ante los tribunales electorales pero es evidente que tendrán que comprobar cómo es que se dio esa suerte de fraude selectivo en Salamanca.

Y en el caso de Sheffield, está claro de que ese 25% de votos que consiguió en el proceso del primero de julio (debajo de los 30% de Andrés Manuel López Obrador), le da para pretender erigirse en el opositor por excelencia del PAN-Gobierno de Guanajuato.

Pero quizá le toque pensar en la actitud que Morena como autoridad federal espera de Acción Nacional, el partido con más diputados y senadores en el Congreso federal.

Ni modo que los morenistas pidan sensatez y paciencia para que se concreten los cambios comprometidos en lo federal y en lo estatal se mantengan inflexibles.

Y no se trata de que Sheffield y Ernesto Prieto aguanten vara, empaquen sus cosas y renuncien a su derecho a impugnar. El punto es el discurso y los límites que impone la institucionalidad. Siendo gobierno en lo federal, denunciar fraude selectivo es también invocar a la famosa condena ‘al diablo las instituciones’ pero de manera también selectiva. ¿Es eso posible?

En unos cuantos meses, López Obrador será presidente y no pueden pedir lo que no ofrecen como oposición en otros estados. Tendría que haber equilibrio sólo por el hecho de la conveniencia política. Ya es primera fuerza en el país y no se puede tomar la actitud reventadora que tenían como opositores. Es tiempo de madurar.

LA DEL ESTRIBO…

Al excandidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, le van a salir detractores debajo de las piedras en las próximas semanas. Eso es natural. No hay argumento de defensa para el nativo de Salvatierra que no pudo ni quiera salvar la dignidad electoral, ganando su municipio.

Y tienen razón sus críticos. No tiene cara para defenderse ni justificarse. El problema no es argumentar contra su gestión. Todos los misiles habidos y por haber para cuestionar su sectarismo, su proclividad a la división, su bajo perfil como crítico del panismo-gobernante, el desfase de su discurso, anquilosado y rudimentario, su mala campaña, su mala sintonía con José Antonio Meade, el agotamiento de su relación con sus viejos aliados.

Pero el tema central es cómo es que sus detractores van a articular el golpe perfecto para desarmarlo y quitarle el manejo de la franquicia. Gerardo Sánchez se las ha arreglado para sobreponerse a la malquerencia de dirigentes y liderazgos nacionales.

Con ilusión y romanticismo hoy los priistas hablan de un relevo generacional y de nuevas caras en el priismo guanajuatense. El diagnóstico es inapelable. El primer paso para que el PRI Guanajuato tenga vigencia es quitarle el control a Sánchez García. El gran problema es quién, cómo y cuándo tiene la capacidad de ponerle el cascabel al gato.



A UN AÑO DE LA PARTIDA DE MAYRA ENRÍQUEZ

En el PAN de los últimos años tal parece que la eliminación del mecanismo de elección de candidatos por votación en asambleas, ha cancelado también el derecho a disentir.

Dicho de otro modo, se puede discrepar y no seguir la línea oficialista pero el castigo es implacable: la marginación de cualquier posibilidad de un puesto público o de una candidatura en el corto o mediano plazo.

Hace un año falleció Mayra Enríquez Vanderkam, panista guanajuatense quien fuera síndico, exdiputada local y federal, secretaria de Ayuntamiento y aspirante a la candidatura a alcalde.

Enríquez se distinguió en su trayectoria por ser una mujer frontal y pocas veces cómoda para el grupo gobernante en el PAN al igual que su esposo, Alberto Cifuentes Negrete. De hecho, este último fue expulsado de las filas del PAN tras un incidente con el entonces dirigente estatal panista Gerardo de los Cobos.

Cifuentes reclamó a De los Cobos la intolerancia del jerarca azul ante algunas posturas de su esposa.

Y ahora que estamos a punto de cumplir un año del fallecimiento de la exdiputada, justo es recordar y hacer un análisis de quienes han sido los grandes personajes incómodos para el panismo guanajuatense.

Destacan por sobre todas las cosas, Eliseo Martínez (qepd), Javier Usabiaga, Ángel Córdova, Ricardo Sheffield y, por supuesto, la propia Enríquez. Dos de ellos ya fallecieron, dos más ya no están en el PAN y sólo Javier Usabiaga se mantiene en las filas del partido.

Pensar diferente no suele ser bien visto en el blanquiazul guanajuatense. Matizar posturas y discrepar se convierte en un pecado que no se perdona tan fácilmente.

Por eso, de pronto en este partido es más sencilla la abyección y la disciplina. Esa que da candidaturas y cargos públicos. Mayra Enríquez practicó y ejecutó su sentido crítico durante la mayor parte de su trayectoria. No fue dócil pero tampoco temeraria.

Fue la que pronunció el discurso a favor del precandidato a alcalde Carlos Medina en 1988, apoyó a Ricardo Alaniz y a Ricardo Sheffield. A Javier Usabiaga y a Ángel Córdova, todos ellos, aspirantes a cargos de elección de popular, adversos al grupo en el poder.

Con virtudes y defectos, como cualquier político, Enríquez Vanderkam enfrentó su mayor desgaste cuando le tocó ejercer el poder y tratar de mantenerse en él desde la Secretaría del Ayuntamiento.

No pudo ser candidata a alcaldesa. Al final, el cáncer le ganó la batalla. Su estilo e inteligencia para discrepar se extrañan en ese PAN de hoy, omnipotente y a veces totalitario.

LA NUEVA PLURALIDAD SALMANTINA Y EL ‘HUACHICOL’

El triunfo de Justino Arriaga Rojas en la elección de diputado federal y la configuración que se da en esa zona geográfica del estado será un laboratorio para ver qué tan exitosa resulta la nueva pluralidad en Guanajuato.

Resulta que en el distrito federal que ganó el exalcalde se da una situación interesante porque incluye tres municipios: Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán: en Salamanca gobernará Morena con Beatriz Hernández, en Juventino Rosas el PRD mientras que en Villagrán lo hará Nueva Alianza. El distrito local le corresponde también a Juntos Haremos Historia.

Hay mucho más en juego que el poder de tres municipios y dos distritos de legisladores.

Salamanca se ha distinguido en los últimos meses como un foco importante de inseguridad sobre todo en el tema del ‘huachicoleo’. Nada menos ahí está la sede de la Refinería Antonio M. Amor.

El gobierno de Miguel Márquez reclamó en varios momentos la falta de colaboración del gobierno federal y en concreto de Pemex pues presume que el robo de combustible en los niveles que se ha generado en esta región y los homicidios que ha provocado, sólo puede ser posible con la complicidad de empleados de esa empresa.

A partir de diciembre, suponemos que los astros políticos estarán alineados. Porque el gobierno federal lopezobradorista será el primer interesado en que se elimine la suspicacia y creencia de esa complicidad. De igual manera, no tiene por qué haber la suposición perversa de la inacción del gobierno federal o de Pemex para combatir la corrupción si la ciudad es gobernada por el partido morenista.

En otras palabras, el entorno obligará a la coordinación y los acuerdos. Que no haya reclamos ni dudas entre gobiernos federal, estatal y municipal. A todos debe interesarles el combate a este flagelo que cuesta dinero, corrupción y vidas.

Sin pretextos. La democracia y la nueva pluralidad deben demostrar su eficacia.

