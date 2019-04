Palabras Mayores

Si por alguna razón la Fiscalía General no quiere firmar este convenio, los Centro de Atención a Víctimas (CAV) van a recibir denuncias y las van a enviar a la Fiscalía. Si se quieren llenar de papeles y si tiene una postura de no colaborar, pues ya va ser por cuenta y a conciencia de la Fiscalía, pero no podemos dejar de tener esta opción, porque es el corazón del modelo de seguridad de nuestra ciudad”

José Arturo Sánchez Castellanos, presidente CCE León. Segunda llamada a Zamarripa.

Bien dicen que cuando hay para carne es vigilia. Mientras en otros municipios del corredor industrial como Salamanca e Irapuato, la inseguridad y el crimen organizado se ensañan frente a diversas manifestaciones de debilidad institucional de las autoridades locales en León, la estrategia diseñada por el alcalde Héctor López Santillana que intenta algo diferente ante los embates del crimen, sigue atorada por pugnas internas que amenazan con hacer naufragar este esfuerzo.

Esta semana en León, ‘la nota’ fue la advertencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, de que con o sin convenio firmado con la Fiscalía General del Estado, la Policía de León comenzará a recibir denuncias de parte de los ciudadanos y avanzar así de manera sustancial en la nueva estrategia de seguridad.

Desde hace semanas, sino es que meses, representantes empresariales han cuestionado la resistencia del fiscal general Carlos Zamarripa para firmar este convenio que, ojo, no sólo facultaría a policías preventivos a recibir denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de un delito sino también de investigar esos delitos.

Se trata de la parte medular del nuevo modelo de seguridad que empuja Bernardo León, este personaje que fue contratado por la administración municipal como una estrella tras ser el autor intelectual de una estrategia que mejoró la seguridad en Morelia.

Y es la parte medular porque uno de los problemas centrales de la inseguridad que hoy padecen los ciudadanos es la impunidad. La impunidad que provoca que quienes delinquen por oficio, entren y salgan de la cárcel porque tras ser detenidos, no hay denuncias contra ellos para mantenerlos en prisión. Hablamos no de los sicarios ni ‘huachicoleros’ o narcotraficantes sino de los delincuentes comunes.

Los que asaltan a transeúntes, los que ‘cristalean’ autos, quienes roban en domicilios. Es decir, la delincuencia que más duele y pega al ciudadano común.

Y una de las caras del problema es justamente la falta de denuncia de las víctimas. El alegato común del ciudadano es que no denuncia porque no pasa nada, no van a agarrar a los malosos y sólo se pierde tiempo además de que resulta muy engorroso ir al Ministerio Público a denunciar y nada se va a resolver.

En el nuevo modelo, literalmente los policías además de actuar como primer respondiente toman las denuncias y permiten al ciudadano hacerlo sin tener que trasladarse al Ministerio Público.

Cabe decir que hoy la ley, ya permite que los policías municipales tomen denuncias pero no que investiguen.

Y ese es el punto clave. Zamarripa esgrime que una deficiencia en la integración del expediente puede dar al traste con la investigación posterior y es probable que tenga razón.

Sus críticos dentro de la Mesa de Seguridad en León advierten que en realidad lo que teme es que, como es lógico, el número de denuncias de este tipo de delitos se disparen y entonces, incidencia e índice se vayan por las nubes lo cual no sería favorable para el fiscal.

Pero hay más de fondo en este asunto. El punto clave es la investigación de delitos. No cualquier policía estaría facultado y capacitado para la investigación.

Se supone que habría un grupo de élite que se dedique a este asunto. La pregunta clave es que en realidad, el fiscal no está convencido de que la Policía municipal haga estas labores.

Cabe preguntar si la resistencia de Zamarripa pasa también por la desconfianza que tendría en la Policía leonesa o sí sólo es el temor a que se disparen las cifras.

Es evidente que a él, un creyente de la ortodoxia en la procuración de justicia, no simpatiza con el modelo de Bernardo León que es un personaje que sin ser un funcionario de carrera ha llegado a tener un peso determinante en la estrategia que se sigue en León.

La falta de la firma del convenio se ha convertido en un problema serio para el nuevo modelo de seguridad y ese problema está en la cancha del fiscal general. En abono de Zamarripa habría que decir que a Bernardo León nadie le va a reclamar si la seguridad no mejora en León. A Zamarripa sí pero el modelo citado, lo pone contra la pared porque ceder facultades provocará que la incidencia delictiva se dispare en automático.

Hoy la cifra negra de delitos es una de las afrentas que tienen las autoridades. La mayoría de las víctimas prefieren no denunciar por falta de confianza en las autoridades. Ni siquiera aquellos empresarios que pueden tener el número telefónico del alcalde Héctor López.

El nuevo modelo provocaría que sólo por la facilidad de hacerlo, vayan al alza.

A Bernardo León, que es un asesor que cobra bastante bien, no le discuten sus virtudes y su pragmatismo para diseñar este tipo de estrategias disruptivas de las formas tradicionales de la procuración de justicia. Sí le cuestionan su descuido por las formas en la presentación de algunos de sus entregables.

Y pensar que Diego Sinhue, gobernador del estado, lo quiso fichar como parte de su equipo y León le dijo primero que sí y luego se arrepintió.

Eso es lo de menos. El punto es que el combate a la impunidad se atore y se pueda chamuscar en la hoguera de vanidades de quienes encabezan el hasta ahora insuficiente golpe de timón.

La senadora morenista Antares Vázquez Alatorre posteó un video en su cuenta de Twitter en la que acusó ‘a los panistas’, pero en concreto a Humberto Gutiérrez, asesor del coordinador de la bancada panista en el Congreso federal, Juan Carlos Romero Hicks, por postear en Facebook fotografías que denigran la imagen de su hermana Talía quien colabora con el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.

Vázquez Alatorre dice haber denunciado ya ante la Policía Cibernética. El aludido, asesor del exgobernador, se deslindó en Twitter de cualquier responsabilidad al asegurar que su cuenta en Facebook fue vulnerada.

La diputada federal del Partido Verde, Beatriz Manrique, se solidarizó en Twitter con la senadora quien esta mañana ofrece una rueda de prensa en León.

BÁRBARA BOTELLO: EL DESPARPAJO

Fuera de Palacio Municipal le gustaba seguir apareciendo como la villana favorita de los panistas. Por lo menos hasta hace dos años.

Durante el primer trienio de Héctor López Santillana, la exalcaldesa Bábara Botello no se escondió de las convocatorias a comparecer que le hizo Esteban Ramírez, el contralor municipal que solía asustarse cuando la priista se ponía en plan provocador. El episodio ocurrió hace exactamente dos años.

“Mínimo hubiera estado aquí el contralor municipal. No siempre se tienen estas visitas distinguidas”, reclamó a los funcionarios de la Contraloría Municipal que le avisaban que el titular no estaba para atenderla.

Avisó a los medios de comunicación que ella iría personalmente a comparecer y que no haría uso del derecho de enviar un escrito. Ese día posó sonriente para la foto a la entrada de la dependencia, acompañada de sus abogados y del dirigente del comité municipal tricolor, Deny Méndez.

Lo hizo, como quien quiere conservar un recuerdo del parque de diversiones que visitó, del antro en el que pasó una buena velada o del estadio en el que ganó su equipo favorito. Su comparecencia ante el órgano fiscalizador leonés por la auditoría al proceso de licitación del sistema de recolección de basura lo convirtió en un show mediático.

Para algunos de los señalados en la auditoría, es una temeridad; para los panistas, un descaro.

Ofreció su testimonio ante los medios de comunicación con los riesgos que ello representa, se desmarcó de alguna presunta responsabilidad aunque le puso límite a lo que ella cree, es su sanción: me quieren inhabilitar pero si acaso merezco una amonestación.

Instruyó a la funcionaria que le tomó el testimonio: “punto y seguido”, “dos puntos, ponle negritas”. Cuestionó al director de Responsabilidades, Fidel Martínez, por la ausencia del contralor quien tuvo que atender una oportunísima audiencia a la que fue requerido. Seguro no podía enviar representante.

“En este gobierno estamos para limpiar las decisiones que dañaron a los leoneses. Nuestro compromiso es con la legalidad y la transparencia”, tuiteó a las 11:40 horas de aquél día, López Santillana en obvia alusión a Botello que en este trienio nomás no ha asomado la cabeza.

LAS RUDEZAS DEL SECRETARIO DE SALUD

Vaya desconocida le dio el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien se puso muy cortés y diplomático con el funcionario federal y sólo recibió como respuesta una verdadera tunda de cifras adversas y el silencio público respecto a las dos peticiones que le hizo el mandatario estatal.

Ojalá en la reunión privada que sostuvieron ambos alguna esperanza por lo menos le haya dado el secretario de Salud, porque en el evento público, entre datos adversos y un humor que no sabemos si fue sarcasmo o resbalón verbal, Varela dejó a Diego vestido y alborotado.

“Guanajuato es un estado donde su bienestar y su salud repuntan en algunas respetables cifras, aquí mi opinión es recordando al gran Gaucho: que Dios inventó los números para poder contar las tonterías del hombre pero no del todo es para eso. Los números nos indican que en Guanajuato que sí hay cuestiones señaladas en número de hospitales, en acciones, de hecho se acercan a un campeón del futbol, a un partido a dos de tener algo que va a ser difícil de rebasar pero en salud, yo dije, voy a ser crítico”, dijo Alcocer.

Y que se arranca con tres datos adversos para Guanajuato, incidencia de muerte de niños recién nacidos, mortalidad infantil y fecundidad en adolescentes y jóvenes por encima de la media nacional.

Y sí, también destacó algunas estadísticas positivas como la lactancia materna y la mortalidad materna pero puso por delante lo negativo. Y lo hizo después de que el propio Diego Sinhue modificara el protocolo para que el mensaje de cierre lo ofreciera Alcocer y no él como estaba previsto.

El gobernador que ya había dicho que Guanajuato no le entregaría a la Federación su sistema de salud porque es fuerte y sería contraproducente entregárselo, volvió a presumir las fortalezas del sistema estatal e insistió no sólo que el gobierno lopezobradorista mantenga Prospera sino que le entregue la administración del Hospital de Alta Especialidad.

Rodríguez Vallejo sólo obtuvo como respuesta la retahíla de cifras adversas.

Alcocer Varela incluso se resbaló en el discurso con aquella frase de “afortunadamente no todos somos guanajuatenses”. Ojalá le haya ido mejor en privado al gobernador.