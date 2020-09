Palabras Mayores

“Lo que en este convenio estamos haciendo es que la Procuraduría Fiscal va a coadyuvar y que aquellos casos que sean exitosos, aun cuando hayamos actuado nosotros, los recursos se van a quedar en Guanajuato así es que esta es una muestra muy clara de cómo queremos trabajar con ustedes en este tema”. Arturo Herrera, Secretario de Hacienda

(No habrá más recursos para los Estados, así que hay que a conformarse con guiños y buenos tratos).

Nunca escuchamos al alcalde de León, Héctor López Santillana, en sus spots de campaña en 2015 decir que protegería a los leoneses de la inseguridad como a su propia familia siempre y cuando la estrategia del combate al crimen por parte de la Federación fuese la correcta.

Tampoco recordamos que Miguel Márquez al arranque de su sexenio cuando lanzó el proyecto Escudo con el hoy todavía secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, asegurara que el éxito de este dependería de la colaboración de las autoridades federales y de que la entonces Policía Federal, hiciera su parte para el envío de elementos y la FGR con las carpetas de investigación.

Los argumentos y pretextos de la autoridad estatal comenzaron cuando comenzaron a ver el incremento de la incidencia delictiva y particularmente de los homicidios dolosos a partir de 2016.

Y qué decir del gobierno federal frente a Guanajuato. Desde el sexenio anterior pero de manera más enfática en la 4T, acreditaron a las fallas de la autoridad local, el impresionante crecimiento de homicidios dolosos a tal punto que buscaron sin éxito la caída del Fiscal, Carlos Zamarripa.

La fuerza de las circunstancias, el peso de la realidad ha obligado a los gobernantes en todos los niveles a cambiar el discurso.

Por eso Héctor López Santillana reafirma que León hoy enfrenta un problema serio de homicidios dolosos y dice de plano que mientras la Federación no cambie la estrategia, estos van a seguir en aumento. Y esa no fue la oferta.

Tampoco Diego Sinhue condicionó su oferta de pacificación del estado ni tampoco López Obrador habló de un compromiso para lograr la paz en nuestro país solo “bajo ciertas circunstancias”.

Ya sabemos que, en campaña los políticos prometen el oro y el moro pero es que los paradigmas hoy han cambiado y la violencia de los criminales con el tráfico de estupefacientes, el robo de combustible, la extorsión, el control incluso de los anexos donde se rehabilitan adictos, ha modificado el entorno y seguro, el discurso de cara a las próximas campañas.

Solo el cinismo puede llevar a quienes quieren estar en la boleta a proponer soluciones mágicas cuando ya todos los partidos han sucumbido a la tentación de las promesas facilonas y han soportado el fracaso de sus apuestas.

Hasta los que hoy saben que un trienio era un tiempo ridículamente corto para cambiar una ciudad entienden que no es cuestión de tiempo. Dos sexenios serían insuficientes para cualquier presidente o gobernador, si las ocurrencias de la mercadotecnia política siguen dominando su discurso.

No lo pueden decir porque nadie lo podrá creer.

El aspirante morenista a la candidatura a alcalde de León, Marcelino Trejo Ortiz trata de cosechar para su causa a personajes antipanistas que le puedan aportar a la causa y en la lista de objetivos hay varios priistas.

Ayer se reunión con uno de ellos: José Guadalupe Pedroza Cobián, exsecretario de Organización de la dirigencia estatal, que ha sido representante ante el IEEG del PRI y que formó parte del gabinete de Bárbara Botello en la administración 2012-2015.

El propio Pedroza posteó en las redes sociales la foto de su reunión con Trejo. Ojo, no ha renunciado al PRI pero en unos cuantos meses podríamos ver como comienza a desgranarse la mazorca tricolor en beneficio de Morena.

MARGARITA ZAVALA: 10 AÑOS DESPUÉS, SIN PARTIDO POLÍTICO

Vaya paradoja. La negativa de registro al partido México Libre pone tan contento al presidente de la república como a los panistas.

Diez años después de que eran el presidente de la república y la primera dama, (como dirían los viejos cánones de la política), ahora encabezan el proyecto de partido político México Libre que acaba de recibir el esquinazo por parte del Instituto Nacional de Elecciones. No tendrá registro y el más feliz con la noticia puede ser el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores pero en realidad es el PAN y los panistas.

Un día como hoy de 2010, Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, aparecía en un evento de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en León con un discurso reivindicador de género: las mujeres siempre han sido discriminadas, decía.

Cinco años después, Zavala recibía la invitación de parte del entonces dirigente nacional blanquiazul, Ricardo Anaya para integrarse a la comisión permanente del Consejo Nacional blanquiazul.

Y hace cuatro años, en 2016, Margarita era la panista mejor posicionada en la carrera presidencial rumbo a 2018 e incluso, algunos sondeos, la colocaban como la puntera.

Pero Ricardo Anaya se encargó de liquidar sus aspiraciones como candidata presidencial con el control que ejerció en el partido y la forma en la que copó todos los espacios de decisión sin dejar espacio para el disentimiento y el debate interno.

Zavala Martín del Campo renunció al PAN y emprendió la tarea de crear un partido político que el pasado viernes se topó con una decisión polémica que van a impugnar en tribunales. Una pésima noticia para ella y su marido, el expresidente Calderón a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador trae entre ceja y ceja y todos los días lo hace evidente.

Y es que, en los hechos, de haber obtenido el registro, México Libre terminaría afectando más al PAN que a Morena porque los zavalistas y calderonistas disputarán el mismo mercado electoral que el blanquiazul que eventualmente podría resentir una sangría de militantes según sea la región geográfica.

Calderón y Zavala se quedaron con las ganas. El PAN respira.

EL SECRETARIO DE HACIENDA EN GUANAJUATO: DAMAGOGIA Y RELACIONES PÚBLICAS

“El documento del presupuesto (Fedetal) está listo, así que ya no podemos moverle mucho”.

Así atajó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, las peticiones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y algunos empresarios el pasado viernes en el Hotel Hotsson cuando le pedían incluir algunos proyectos de Guanajuato.

Mucho cachondeo político, el secretario acompañado de su equipo estelar, buenas migas con Guanajuato pero nada de compromisos.

De poco o nada nos sirve que Guanajuato sea el estado más visitado por el funcionario si la entidad no dispondrá de más recursos para obra pública para infraestructura o al menos para las obras que solicitó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en 2021: la más pedida, completar la carretera Silao-San Felipe.

Ya lo dijo el clásico: amistad, discursos y camaradería que no se reflejen en el presupuesto, se quedan en la demagogia.

Y más vale no hacerse muchas ilusiones. Porque si algo no va a modificar el mandatario federal es su visión de que la mayor parte de los recursos deben ir al asistencialismo social y que las grandes obras de infraestructura se manejen desde el centro.

En el universo de lo políticamente correcto, es previsible incluso que el gobernador se siga quejando públicamente de que no le dieron dinero para obras, que no le dieron más para hospitales adecuados para la pandemia, que no hay una sola obra federal en curso en el estado y que Guanajuato recibe recursos ínfimos en comparación con lo que aporta.

Por lo menos, Diego Sinhue lo hizo de manera enfática en este encuentro privado con empresarios en el que, ni siquiera estos últimos se mostraron broncos ni reclamaron al estilo que lo hacen en sus declaraciones públicas. Es el juego común.

Quizá el mayor reclamo que recibió fue de uno de los empresarios que creyó que estaba con el jefe del Sistema de Administración Tributaria y le pidió le agilizaran la devolución del IVA a una de sus empresas.

En fin, nunca falta alguien así pero fuera de ello, José Arturo Sánchez Castellanos, hizo una propuesta técnica para que los recursos federales recaudados a través del ISR se queden en el estado.

Rafael Yamín se puso proteccionista y pidió cerrarle de plano el paso a la importación del calzado y así por el estilo.

El secretario de Hacienda venía en son de paz y hasta felicitó al estado y en particular a León por el gran manejo que hacía en la recaudación del impuesto predial y del agua potable que se ubicaba como uno de los mejores del país.

Pero no hubo rebelión de las bases empresariales ni reclamos por el inequitativo reparto de recursos ni amagos de que Guanajuato podría abandonar el pacto fiscal.

Sirva ese evento como señal inequívoca de que Guanajuato no quiere que la Alianza Federalista se salga de la Conago. Ni modo que veamos muy sonrientes y cohesionados a Diego Sinhue y Arturo Herrera en las fotos y mañana, el mandatario estatal anuncia que se van de la Conago.

Para empezar, sería el peor lance si se aspira a cortar una flor del jardín presupuestal de la Federación. La visita de Arturo Herrera es la señal más clara de que Diego Sinhue no se pondrá el traje de rebelde. No es su estilo y no es el momento.

No habrá rebelión pero tampoco dineros adicionales. Mal negocio.