Palabras mayores

Dejaron una Secretaría light. Yo quiero ser un gobernador que combata la corrupción de frente y de lleno. Yo sí quiero que mi secretario de Transparencia agarre a los que estén metiendo la mano al cajón”

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. El gobernador electo y una indirecta muy directa a Miguel Márquez.

Por cierto, hay algo que sí dejó claro con todas sus letras en esa entrevista el gobernador electo. No será la diputada federal actual y legisladora local electa Alejandra Gutiérrez la próxima secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Y la razón del descarte es simple: ni siquiera es elegible. La ley dice que como requisito fundamental del o la aspirante es no haber sido candidato a un cargo de elección popular durante los cinco años anteriores al nombramiento.

Así las cosas, la extesorera no será titular de esa Secretaría aunque según dijo el próximo gobernador, sí será mujer la nueva titular de esa dependencia. No dijo nombres. Lo que sí comentó es que buscará una funcionaria con mano firme y que no ocupe el cargo de adorno como ocurre ahora con Isabel Tinoco.

“Quiero una secretaria de Transparencia que si meta a la cárcel a quien esté metiendo la mano al cajón”. Una forma distinta de decir lo que con todas sus letras el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos: “la dependencia que encabezó Tinoco fue una auténtica vacilada”.

En la reunión con la bancada panista en funciones en el Congreso del Estado, el mandatario electo pidió reformas a la ley que le den más dientes a esta secretaría porque actualmente está ‘muy light’.

Como suele ocurrir con cada nuevo gobernante que se quiere comer la lumbre a puños e innovar, Rodríguez Vallejo vive ese momento aunque habrá que esperar. En algún momento Vicente Fox Quesada como gobernador también presumió una ‘dama de hierro’ en la Contraloría estatal: María Elena Morales.

El propio Miguel Márquez también se puso reformista y hasta le cambió el nombre a la dependencia. No sirvió para mayor cosa. El problema de esa secretaría es su subordinación al Poder Ejecutivo.

El mandón es G1 y cualquier auditoría, investigación en contra de algún funcionario tiene que pasar por el filtro mayor. Aunque bueno, lo de Tinoco fue una mala broma. Cualquiera que llegue parecerá más fiscalizador que ella que nomás sirvió para taparle el ojo al macho.

Y a propósito de Alejandra Gutiérrez, si alguien cree que tiene posibilidades de ser la coordinadora de la próxima aplanadora azul en el Congreso local, que vaya serenando sus ánimos y sus expectativas. Se va a quedar con las ganas.

Aún más, hay quienes piensan que es altamente probable que el jefe de la bancada azul no sea de León lo cual quitaría de la lista de prospectos a Rolando Alcántar, Libia Dennise García, Cristina Márquez Alcalá y Miguel Salim.

Y es que, si bien es cierto, la figura de Gutiérrez creció en influencia durante los últimos años como una de las consentidas de Miguel Márquez y que incluso fue considerada como precandidata a la alcaldía, parece que no le llena el ojo a los jerarcas azules que tienen la decisión en sus manos.

La joven diputada blanquiazul tiene en el bolsillo la gran posibilidad de ser la presidenta de la Comisión de Hacienda. Pero la coordinación, hoy, hoy, hoy, no es para ella.

En otras palabras. No será secretaria pero tampoco coordinadora.

Y sí, entre los cambios radicales que se apuestan para el siguiente sexenio se confirma lo que le perfilaba el viernes en esta columna: el nuevo gobierno estatal tendrá una política de comunicación mucho más selectiva para las apariciones y el discurso del jefe del Ejecutivo.

En efecto, Diego Sinhué quiere que terminen las entrevistas banqueteras y la costumbre de que el gobernador opine de todos los temas en entrevistas, donde está rodeado de grabadoras.

Que el jefe del Ejecutivo hablará ante los medios sólo cuando tenga algo importante que decir. La idea es que en el día a día se posicionen los temas que el gobierno trae en la agenda en los eventos públicos. Esta práctica se extenderá a todas las dependencias en los que el titular también prescindirá del famoso chacaleo.

Una estrategia que, en efecto, sí es disruptiva. Tanto como riesgosa. Porque se echará a andar justo cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador cultiva el estilo exactamente opuesto al que tendrá Diego Sinhué sino la generalidad de los presidentes de la República. Y ojo, un estilo que no parece sintonizar con la cercanía que ha distinguido al exregidor, exdiputado local y federal y exfuncionario estatal en su carrera política.

Ese sí será un auténtico golpe de timón de altísimo impacto pero también de gran riesgo. Ya hay quienes dicen que la pregunta no es si funciona o no el cambio sino cuántos meses le dan para que vuelva a lo tradicional.

El nuevo gobierno está en su derecho. Ya lo veremos en el terreno de los hechos.

El que sí parece que debe ir preparando las maletas es el secretario del Ayuntamiento de León, Felipe de Jesús López Gómez, porque le andan buscando sustituto nada más que todavía no dan con él.

Bueno, por lo menos, uno de los prospectos, el actual secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, no aceptó la invitación que le hicieron para ser el número 2 de Héctor López Santillana quien arranca su segundo trienio el próximo 10 de octubre.

Lo que está claro es que López Gómez tiene los días contados en Palacio Municipal. El alcalde Héctor López Santillana anda buscando un buen operador político y en el mercado de fichajes no parece haber muchos especialistas.

FERNANDO TORRES Y EL FUEGO AMIGO AZUL

“Esta operación por parte de servidores públicos comandados por la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Gobierno, nos recuerda al programa ‘Fidelidad’ de Fidel Herrera en Veracruz o al ‘Mano a Mano’ de Humberto Moreira en Coahuila. El PAN combatió en estos estados este tipo de prácticas electoreras y que ahora desde un gobierno panista se estén echando a andar, me parece inadmisible y lamentable”.

Esta fue la declaración en tiempos de campaña que más caló en entorno cercano del oficialismo azul que respaldó al delfín en turno Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Comparar al gobierno estatal, es decir, a Miguel Márquez con uno de los gobernadores más desprestigiados del PRI, que es Humberto Moreira, era una de las mayores ofensas que le podían hacer al jefe del Ejecutivo estatal. Y más si lo hacía un viejo aliado suyo como Fernando Torres.

Este pronunciamiento confirmaba la descomposición de la relación directa entre ambos personajes. Se daba justo después de la publicación de un reportaje en el que se describía la operación del gobierno del estado en el programa Impulso parecía mezclarse con la promoción de la precandidatura de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Torres Graciano veía inevitable el descalabro en la disputa por la candidatura a gobernador porque Márquez había reforzado su alianza con Ricardo Anaya, amo y señor del panismo a nivel nacional. Entonces echaba su resto y eso incluía ser crítico implacable de las prácticas irregulares de su partido.

A diferencia de procesos anteriores de elección de candidato, el proceso interno que involucraba a la militancia, representaba un desahogo para los contendientes.

Pero en esta ocasión, el dedazo estaba cantado a favor de Diego Sinhué lo cual ya tensaba la cuerda a niveles impresionantes. Para Torres Graciano era quemar naves y el momento de tomar decisiones.

Su suerte estaba echada y su pleito con Miguel Márquez no tenía marcha atrás. Torres Graciano tenía garantizada una plurinominal federal que ostentará a partir del primero de septiembre.

Seguirá en plan beligerante o se rendirá frente a un nuevo gobernador que tal parece, ejercerá el poder con mano de hierro como el que todavía no se va.

SEGURIDAD: GOLPE DE TIMÓN ¿CON LOS MISMOS?

Las señales se acumulan y el círculo se cierra. Que nadie descarte que el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo busque la ratificación de Álvar Cabeza de Vaca como secretario de Seguridad y eventualmente que se alineen los astros para que el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, pueda ser el fiscal general.

En una entrevista con el noticiero En Línea este viernes, Rodríguez Vallejo dio algunas pistas del estilo del nuevo gobierno.

Para empezar, refrendó el status del nombramiento de Luis Ernesto Ayala como un poderoso secretario de Gobierno, que él sí será el auténtico coordinador del gabinete de Seguridad. Rodríguez Vallejo dijo que su desempeño como alcalde interino lo dejó ver como un político con firmeza y sentido de autoridad.

Si a alguien conoce Luis Ernesto Ayala es a Álvar Cabeza de Vaca con quien ya trabajó cuando fue alcalde de León así que no es descabellado pensar que puede repetir en el cargo.

El punto es que ese perfil que cultivaron como una dupla bien integrada y compatible durante este sexenio no es forzado y no se podría pensar que sólo uno de los dos repetiría. “Vienen como aquellos famosos pastelillos, siempre juntos y en bolsita de dos”, dicen jocosamente algunos.

Rodríguez Vallejo dijo que la propuesta de Coparmex para el fiscal general en lo federal, apuesta más por el combate a la corrupción que por el tema de seguridad que es la principal motivación que él ve para quien debe ocupar el cargo.

Según el mandatario electo, él está armando un equipo desde la cabeza y Luis Ernesto es quien va a ser el mero mero en ese flanco, uno de los claves en su mandato.

El gran problema de este escenario es cómo explicará Diego Sinhué el tan cacareado golpe de timón en seguridad, uno de los principales ejes de su discurso de campaña.

¿Se pueden lograr resultados distintos con los mismos hombres? Esa es la cuestión. Y si Diego aspira a ser disruptivo en otras estrategias como las de comunicación, por qué no aplicar la misma táctica en uno de los ejes más sensibles y cuestionados del actual sexenio: la seguridad.

Si ya empieza a pintar su raya en el discurso en varios flancos con respecto a Miguel Márquez, dejar a los mismos en esa materia no embonaría mucho con esa apuesta aun cuando los empresarios que cuestionaron el desgaste del procurador Zamarripa, dijeron que si no hay cambio de estrategia, el cambio de titulares no serviría de nada. Esperemos acontecimientos. No vaya a ser que el golpe de timón se convierta en oootro patinón.