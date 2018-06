Palabras Mayores

Y con todos colaborando con esto los equipos especializados para detener a estos delincuentes que ya nos tienen hasta la… yo no les voy a mochar la mano como ‘El Bronco’, yo les voy a mochar la cabeza, es decir porque no los quiero en León pero el compromiso es público y viéndote a los ojos.”

Héctor López Santillana. En modo ‘Bronco’ en la Universidad La Salle.

TARJETA ROJA

Una de las promesas más incumplidas del sexenio de Miguel Márquez debe ser la que hace constantemente el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, a los reporteros que le piden datos precisos sobre algún asunto de la instancia que encabeza desde hace casi nueve años.

“No tengo el dato pero con gusto se lo hacemos llegar”. Alguna vez los reporteros hemos escuchado esa frase del procurador como señal inequívoca de que nos está dorando la píldora y de que esa información jamás llegará a nuestras manos.

Es simple. Carlos Zamarripa es el procurador de la opacidad en nombre del debido proceso o nomás porque así lo quiere. Es su política y su estrategia permanente.

Es un funcionario al que no le gustan las entrevistas y mucho menos ofrecer datos precisos que permitan evaluar el trabajo de la Procuraduría de Justicia. El viernes no respondió cuántos homicidios de policías han sido esclarecidos. Seguramente no recuerda porque son la mayoría los ya esclarecidos. O quizá porque son muy poquitos o quizá ninguno.

Alguna vez le preguntamos las cifras sobre reincidencia y habitualidad ya hace como un año y es momento que la respuesta no llega. Y así pasa con cualquier otro cuestionamiento.

El truco más gastado de este sexenio es preguntarle al gobernador sobre un tema en particular sobre delitos y que él remita a Zamarripa y que luego este, haga que la virgen le habla y escurra el bulto. La especialidad de la casa es salir solamente cuando llega la lumbre a los aparejos y la respuesta ya resulte obligada.

Y en el gobierno marquista todos lo saben. El procurador goza de prerrogativas especiales para aquello de dar información. Él siempre está un escalón más arriba entre los privilegiados.

Ahí sí hay una diferencia sustancial con el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, de quien también se pueden discutir sus resultados, su explosividad y estilo regañón en las entrevistas.

Pero no le saca la vuelta a los temas y suele dar la cara, con datos que es lo importante. Carlos Zamarripa vive en su burbuja. Privilegiado en un mundo aparte. Nadie quisiera estar en sus zapatos pero por lo menos tiene el privilegio de dorar la píldora como se le antoje.

CONTRA LAS CUERDAS

Quizá uno de los principales dramas para los electores hoy en día, a unas cuantas semanas de nuestra cita con las urnas, sea la degradación de opciones. Lo podemos apreciar en el tema más preocupante: la inseguridad.

La falta de resultados es irrefutable pero en las alternativas que hoy se ofrecen, tampoco hay mucha imaginación. Del “todo está mal” y el “yo sí tengo pantalones” de Gerardo Sánchez al voluntarismo de Sheffield que ofrece hacer equipo con Andrés Manuel López Obrador y encabezar de manera directa las reuniones en materia de seguridad, no se aprecia mucha imaginación.

La falta de credibilidad es el principal desafío. ¿Por qué razón los electores habrán de creer que otros les cumplirán como no lo han hecho los que ahora tienen el poder?

DESDE LA TERCERA CUERDA

Quizá el PAN no imaginó la primera visita de Ricardo Anaya a León en campaña al bastión panista por excelencia en las circunstancias actuales. De hecho, la de hoy es una visita que no estaba en la agenda original. Hoy el panista debería estar en Oaxaca. Algo pasó que decidieron venir a León cuando está proyectada una gira el siguiente fin de semana.

La mayoría de los panistas creían que podrían estar cerca de darle la vuelta a Andrés Manuel López Obrador y que aquí se alistarían para el carro completo.

Esto último aún es factible pero lo primero está muy lejos de concretarse. Pero por sobre todas las cosas, el entorno local es muy complejo por la inseguridad que se padece.

Hoy, los panistas echan toda la carne al asador porque anuncian la presencia de varios gobernadores para respaldar a Anaya en un nuevo intento para remontar mientras la oposición se fragmenta.

José Antonio Meade no sólo se resiste a declinar sino que al contrario, pide que Anaya se le sume. Mientras tanto, en días pasados con un tuit, el expresidente Felipe Calderón parecía sepultar cualquier posibilidad de que Margarita Zavala perdone a Anaya.

Un panorama nada halagüeño para el candidato presidencial panista que empieza a cosechar el fruto de la discordia y polarización que sembró dentro de su partido.

LA DEL ESTRIBO…

En la guerra de encuestas, priistas y morenistas se mofan mutuamente.

Poco elegante y folclórico como nunca, el candidato de la Coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dice que son “chaquetas mentales” eso que dice Ricardo Sheffield de que cada semana gana 1 y que está muy cerca del candidato oficialista Los panistas dicen confiados que están 2 a 1.

Mientras tanto, en Morena, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se envalentona y asegura que antes de que comience el mundial de futbol, Sheffield alcanzará a Diego Sinhué. El 1º de julio aplacará todos los egos.

LA VIOLENCIA CRECIENTE Y LA SOBERBIA DEL PAN

La soberbia del PAN guanajuatense que está convencido de que la fidelidad del electorado guanajuatense a la marca está a prueba de todo en una campaña, sigue siendo vapuleada con el día a día en las calles.

La violencia ya en un nivel irracional se ha enseñoreado en nuestras calles. Y ya no es un solo municipio el escenario del derramamiento de sangre. Un día es León, otro Irapuato. Más tarde Celaya, los Apaseos y ahora Salamanca con la ejecución de seis policías viales que se convierte en una de las acciones más absurdas de los últimos meses.

Absurda porque en otros momentos puede quedar la duda del historial de los elementos de seguridad pero aquí todo apunta a la sinrazón. Matar a elementos desarmados está fuera de toda proporción.

Hay que ver y escuchar el sobrecogedor video de la mujer que grita consignas contra el alcalde de Salamanca tras conocer que un pariente suyo está entre los acribillados.

Detrás de cada policía asesinado hay no sólo un expediente sino una historia de vida. Como nunca, hoy los cuerpos de seguridad se vuelven vulnerables a los ataques de la delincuencia.

El panorama oscuro que hoy ensombrece al estado en materia de seguridad agrega una raya más al tigre. Una fue la creciente actividad del crimen organizado; otra, la inoperancia de las Policías municipales; una más, la corrupción en algunos sectores de la Policía, otra más, la disfuncionalidad absoluta del proyecto Escudo que, está claro, nunca fue ‘la’ solución pero hoy ni siquiera parece funcionar como paliativo.

Hace unos meses, el gobernador se propuso traer a la Policía Militar a acuartelarse en Guanajuato donde tiene su base de operaciones pero ni siquiera ese despliegue ha contenido la violencia criminal. Todo lo contrario. Se ha disparado a niveles inimaginables. El mes presente es más violento que el anterior y la semana en turno se convierte en una de las más sangrientas de la historia.

La nota de hoy, la estadística del nuevo día es más preocupante que la de ayer y la de anteayer.

Y el gobierno del estado no tiene más respuesta que decirnos que cuando se reforme el artículo 19, la impunidad se terminará, los homicidios dolosos bajarán y todos seremos felices.

Ni como ayudarles. No sabemos si reír o llorar con ese argumento. Que nos digan cuánto se ha disminuido la impunidad con su reforma en lo local para castigar la reincidencia y la habitualidad. No hay datos, no hay información. Sólo pataleos y pretextos sin sentido. Es la otra cara de la soberbia del PAN-Gobierno. Están convencidos que la fidelidad de los guanajuatenses a su marca también está a prueba de su manifiesta incapacidad y la proclividad que muestran para escurrir el bulto.

EL POPULISMO FUTBOLERO SALTA A LA CANCHA

En tiempos electorales hay espacio hasta para el populismo futbolero o lo que es lo mismo, adecuar el discurso cuando cambia el entorno a un compromiso asumido.

Es el caso del Estadio León. Hace unos días, desde Pachuca nos enteramos por boca de Jesús Martínez Patiño, dueño del consorcio en el que está incluido el Club León, anunció que en los próximos días el gobernador Miguel Márquez anunciará una sorpresa para los aficionados al futbol.

Lo que se perfila, según narra radiopasillo, es el anuncio de un nuevo estadio para la ciudad. Uno de los más caros anhelos del emporio hidalguense que tras siete años en esta plaza, ve compensado su esfuerzo aunque vaya que lo hicieron sufrir.

Hace exactamente cuatro años comenzaba a escribirse la historia con una resolución favorable en primera instancia a favor de ellos.

Hoy, el gobierno de Miguel Márquez hace lo que cualquier gobierno haría. Echar la culpa al de atrás y vender más esperanza. Habrá nuevo estadio pronto y el gobernador, dice, cumplirá con su palabra de que León no se quede sin estadio. Vaya. No se pudo mantener la propiedad del otro pero habrá uno nuevo.

La noticia confirmaba en aquel entonces quien fuera secretario del Ayuntamiento de la administración de Bárbara Botello, Martín Ortiz García, “fue notificado por el actuario del Juzgado Tercero de Distrito, un juzgado del orden federal, la sentencia que pone fin a la primera instancia del Juicio Ordinario 9 del 2011, mediante el cual, el Club Social y Deportivo León A.C., encabezado por un hijo del señor Roberto Zermeño y por el señor Humberto González González pedían en este juicio al Municipio les devolviera la propiedad del estadio León”, comentaba el entonces número dos de Palacio municipal.

En próximos días tendremos, populismo futbolero de fin de sexenio. Faltaba más. De los responsables de perder un inmueble que vale cientos de millones de pesos no hay ninguna novedad. Ningún expanista será sancionado. ¿Tiene algún sentido heroico pactar un nuevo estadio con terreno casi regalado?

MEJZ*