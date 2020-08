Palabras Mayores

ANTARES VÁZQUEZ Y EL PAN: UN SHOW MÁS

UNA MÁS. Nuestros políticos se siguen empeñando en mostrar el cobre. Ahí está la escena protagonizada ayer por la senadora morenista Antares Vázquez en el pleno de la cámara alta al arrebatarle una cartulina a su colega panista Cecilia Márquez que no deja bien parada ni a la una ni a la otra.

ANTECEDENTE. Antes, los morenistas que algún tiempo fueron perredistas eran los que encabezaban los shows reventadores en el Congreso Federal, Gerardo Fernández Noroña se hizo famoso por eso durante muchos años. Acciones mucho más rudas que las de la senadora ayer, protagonizaron legisladores de izquierda.

CAMBIO DE PAPELES. Es evidente que a los panistas no se les da de manera natural ese estilo bronco. Es raro verlos en ese plan. Esa es una incongruencia con sus modos aunque se entiende que es la forma extrema de mostrar su derecho al pataleo hoy que son una minoría.

PAPELÓN. Pero la reacción de Vázquez Alatorre sí es una muestra de intolerancia ante los desplantes de esa minoría y peor se ven los de la mayoría queriendo asumir el papel de víctimas. Y ahí están los dos partidos, tirándose al piso viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

AGUA Y AJO. No es una lógica de partidos sino el papel común de quien detenta el poder y de quienes solo pueden ejercer el derecho al pataleo. Hoy Morena avasalla y a veces arrebata como ayer y el PAN patalea y gritonea como este miércoles. Es la política nuestra de cada día. Es lo que hay.

LA PANDEMIA EN GUANAJUATO: LOS “OTROS DATOS” DE LA 4T

CASUAL. Normalmente en la 4T tienen “otros datos” sobre la realidad en Guanajuato y la pandemia por Covid19 no es la excepción. Según la subsecretaría de Salud federal, en Guanajuato la epidemia está en una meseta y hasta se advierte una desaceleración en las últimas 2 semanas.

ESCENARIO. “En la medida que las estrategias de distanciamiento podríamos comenzar a ver el descenso en los siguientes días”, dijo el jefe de Epidemiología de la dependencia José Luis Alomía en la vespertina de ayer.

CLAVE. Partamos de la idea de que el análisis que dio ayer el gobierno federal es con 19 mil 648 casos confirmados, casi 2 mil menos de los que se tenían ayer oficialmente (21 mil 428) y 949 defunciones, 318 menos que las mil 267 que ayer informó el Estado.

LAS CIFRAS. El funcionario asegura que León es el que ha contribuido durante la semana 28 y 29 a la “meseta” guanajuatense porque ha disminuido la intensidad de la transmisión. Aquí le comenté ayer que en efecto, esta ciudad tuvo un ligero estancamiento la semana pasada pero que en los últimos 3 días ha vuelto a acelerar al punto de que el comparativo de crecimiento con el Estado y la Federación es superior.

ARRIBA. Mire usted, la tabla que distribuye diariamente el Municipio de León mostraba ayer en el rubro de porcentaje de aumento de personas contagiadas durante los últimos siete días, un 23.28% por un 20.19% en el Estado y un 13.03 a nivel nacional.

LA CURVA NO SE APLANA AÚN. El propio doctor Alomía citó que Guanajuato tenía un porcentaje de casos activos del 18% superior a la media nacional y como las autoridades locales no han dicho ni por asomo que estamos en fase de desaceleración más vale no echar las campanas al vuelo y con el retraso en el reporte federal, con mayor razón.

LA DEL ESTRIBO…

Buena señal la que se lanza ayer desde la mesa de trabajo que promovió la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que encabeza Libia García Muñoz Ledo, a partir de una iniciativa planteada por el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo que propone hacer públicas las sentencias del poder judicial de los últimos 10 años.

Ayer el consejero Jorge Jiménez Lona y la magistrada Susana Barragán hablaron ante los integrantes de la comisión y formularon una contrapropuesta que es algo así como la versión corregida y perfeccionada de Prieto: habrá reforma con versión pública de sentencias de juicios penales y civiles aunque no de 10 años a la fecha.

Hoy, solo un porcentaje ínfimo de las 60 mil sentencias anuales que se emiten es publicado. La ley vigente dice que solo las de “interés público” y eso es a criterio del poder judicial.

Falta otra mesa de trabajo y que se dictamine la ley pero resulta saludable que las iniciativas de la oposición en Guanajuato no sean desechadas a la primera provocación y que se busque el “cómo sí”. Nada les cuesta.

EL ZAPOTILLO: EL ACTIVISTA FUNCIONARIO QUE LO TRABÓ TODO

Ilusos, los guanajuatenses y jaliscienses que en algún momento pensaron que la sintonía de los gobernadores, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro, para destrabar el tema de El Zapotillo aunada a la voluntad política inicialmente mostrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su titular de Conagua, Blanca Jiménez resultaban suficientes.

Pero no contábamos con las contradicciones tan habituales de la 4T ahora que puede incluso abrigar en el mismo gabinete a funcionarios que se contraponen totalmente en torno a un proyecto.

Parecía que, contra todos los pronósticos, El Zapotillo tenía vía libre este sexenio cuando apareció hace exactamente un año, el Secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, Víctor Manuel Toledo Manzur en su visita a Temacapulín para reunirse con agrupaciones civiles y habitantes de las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín que serían afectadas con el proyecto de la Presa El Zapotillo con una cortina a 100 metros de altura.

“Me bastaron 15 minutos para percatarme donde me encuentro y de darme cuenta que inundarlo sería el acto más irracional”, dijo ante pobladores de Temacapulín, Jalisco, en papel más de activista que de funcionario

Ya se habían puesto de acuerdo, Diego Sinhue y Alfaro. Los técnicos de Jalisco, Guanajuato y Conagua ya arrastraron el lápiz para darle viabilidad a un acueducto que dotará de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, municipios de los Altos y León.

Y de pronto aparece en escena Toledo Manzur, el hombre que sustituyó a Josefa González la secretaria que tuvo que renunciar a su cargo por retrasar un vuelo y va a incendiar la pradera.

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la UNAM y que se describe como un ecólogo, poeta y ensayista, este funcionario fue a Temacapulín a decir a los pobladores lo que querían escuchar.

Y ahí sigue el proyecto, atorado, dirán algunos. Vivito y coleando según otros con mucho optimismo.

La realidad es que si el presidente dice que ningún proyecto en su sexenio saldrá por encima de la voluntad de la gente, ya podemos darle los santos óleos a Temacapulín.

MORENA: ESA FÁBRICA DE CONFLICTOS

Si se trata de un proceso interno de Morena lo único seguro es que no terminará bien y que alguien se va a quejar. Y si en el asunto está involucrado Ernesto Prieto Gallardo, las posibilidades son totales.

Raúl Márquez Albo que es conocido por ser un político sensato y ajeno a estridencias convocó al relevo de la coordinación de la bancada con un mes de anticipación a la fecha que fenecía su liderazgo en la bancada.

Lo hizo sin aspavientos, realizó la convocatoria formal y enteró a los cuatro diputados que le acompañan en la bancada. Se presentaron dos además de él, Guadalupe Salas y Magdalena Rosales. No estuvieron Prieto ni María del Carmen Vaca.

Tres votos fueron suficientes para nombrar a Rosales y ahora Prieto se queja de que no fue debidamente convocado pero sobre todo que Márquez no hizo por resolver una queja planteada por él en el sentido de que debían echar de la fracción a Salas por su entreguismo al PAN. Prieto no tiene empacho en decir que es una “infiltrada” azul.

El voto más polémico de Salas Bustamante fue aquel que emitió junto a los panistas para sacar adelante el endeudamiento del estado. A partir de ese voto, hubo quienes pidieron una sanción en su contra.

Pero hay otros antecedentes que nos ayudan a entender la animadversión de Prieto a Salas. En septiembre pasado justo cuando Prieto fue relevado por Márquez Albo de la coordinación con el voto de la susodicha, se dio aquella denuncia anónima por el supuesto gasto indebido de la legisladora en vitropisos y artículos de lujo que incluso motivó una investigación interna del Congreso.

Ese mismo día, se notificó la expulsión de Prieto de las filas de Morena que luego impugnó y ganó.

Pero no siempre Salas tuvo la animadversión de Prieto. En febrero del año pasado, cuando se votó el proceso de creación de la Fiscalía General, Salas no acudió a la sesión y María de Carmen Vaca no votó el tema.

El entonces coordinador morenista justificó la ausencia de Salas y la atribuyó al temor que genera la figura de Carlos Zamarripa y la oriundez de la diputada de Acámbaro, una zona caliente en temas de inseguridad.

En otras palabras, las posturas polémicas de Salas afines al PAN se dieron desde que Prieto era coordinador pero este último los cuestiona solo a partir de que ya no lo es. Eso es un hecho. Lo demás, una mancha más al tigre.