Palabras mayores

EL GOLPE DE TIMÓN, LOS PRIMEROS SALDOS

CONTROL DE DAÑOS. Aunque las cifras de homicidios dolosos vayan en aumento, desde la narrativa oficial se construye un discurso para advertir que el golpe de timón que está a punto de cumplir un año de haber sido lanzado, no naufraga.

LEÓN, DE MAL EN PEOR. Ya febrero se perfila como otro mes tan o más violento que el primer mes del año. Tan solo en León que vivió horas particularmente violentas entre la noche del lunes y el amanecer del martes cuando se sumaron 10 asesinatos incluidas 2 mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en la comunidad de San Judas, alcanza ya la cifra de 75 homicidios dolosos.

DATOS DUROS. La cifra más alta de asesinatos en un mes era de 64 y aún quedan 4 días por transcurrir de febrero.

MENOS MAL. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde de la ciudad más poblada del estado, Héctor López Santillana ya no culpan, como lo hacía Miguel Márquez Márquez a la puerta giratoria como el origen de todos los males.

MULTIFACTORES. Hoy la autoridad reconoce simple y llanamente lo que es evidente: la disputa feroz por el territorio en materia de drogas de grupos del crimen organizado. A eso agregue usted que la batalla contra el robo de combustible no ha concluido y se tiene un problema en varios frentes en el estado.

VARIADO. El agravante es que los grupos delincuenciales que se disputan el mercado son unos en la zona circundante a Santa Rosa de Lima y otros distintos o por lo menos adicionales, los que operan en León.

RAZONES. El gobernador Diego Sinhue quiere ver el vaso medio lleno y destaca que Guanajuato avanza en el control de territorios por el crimen organizado. Aunque no se ha logrado desmantelar en su totalidad al grupo de Santa Rosa de Lima, para la autoridad ya no es territorio sin ley.

CLAROS Y OSCUROS. Tras varios meses de señales encontradas, por fin parece que la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional genera sintonía total en la coordinación con el gobierno federal. Pero como hecho adrede, justo cuando se da este arranque que es una suerte de relanzamiento de la alianza de esfuerzos, aparecen jornadas particularmente violentas en municipios del corredor industrial.

LA FAMA. Mientras tanto, en los noticieros estelares de televisión, siguen rifando las caras de la violencia en Guanajuato. Antenoche en Televisa, un reportaje que recreaba artefactos “ponchallantas” acreditados a grupos criminales con proyectiles de muestra de la conductora Denisse Maerker en el estudio.

NUEVA CIRCUNSTANCIA. A una semana de la presentación de su segundo informe de gobierno que en los hechos representa la cuarta parte del sexenio, Rodríguez Vallejo enfrenta un escenario no proyectado a estas alturas en su toma de posesión. La violencia no cede aunque hoy, felizmente, la falta de respaldo federal ya no es ficción. Resultados y mejora de percepción, urgen.

ACTIVISTAS EN EL SENADO: EL TOMA Y DACA

OTRO CAPÍTULO. Una declaración del gobernador Diego Sihue Rodríguez Vallejo y la foto y algunos pronunciamientos de los senadores panistas a favor de la lucha de los activistas a favor de familiares de personas desaparecidas lograron equilibrar un poco el nuevo lance mediático de Morena que arropó a José Gutiérrez de “Sembrando Comunidad” y que desde hace días denunció presuntas amenazas por su lucha social.

ANFITRIONA. Un día después de que la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena estuvo en Cuerámaro reunida con los recientemente liberados acusados de terrorismo, logró reunir a una decena de senadores en la cámara alta que acompañaron a Gutiérrez en una postura crítica al estado de cosas en el estado.

REACCIÓN AZUL. El mandatario estatal reaccionó al decir que las primeras indagatorias de la Fiscalía señalan una presunta confusión pues quien le llamó al activista habría sido el familiar de un desaparecido. Más tarde, Erandi Bermúdez y Alejandra Reynoso aparecieron en una foto con el activista y los de Morena ahí mismo en el Senado.

MÁS VALE. Sintomático que el propio mandatario estatal ha tratado con pinzas el tema de los desaparecidos. Aquí no hay descalificaciones ni cuestionamientos como en otros temas. Las omisiones acumuladas en años exigen cautela y prudencia.

LA DEL ESTRIBO…

Como un bálsamo para el gobierno estatal cayeron las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México Christopher Landau hace unos días en la capital del país sobre Guanajuato. El diplomático elogió el “impresionante” crecimiento económico que ha tenido el estado en los últimos años.

“Estoy muy ansioso de visitar allá a mis amigos de Guanajuato, hay muchos estadounidenses en San Miguel de Allende y en otras partes, es un gran estado. Queremos trabajar muy estrechamente con el gobierno del estado”, dijo.

El comentario toma un relieve particular si se toma en cuenta que apenas hace unos días, se hizo popular en redes un rudísimo análisis que hizo Landau frente al secretario de Seguridad federal Alfonso Durazo que no pudo ocultar su incomodidad ante el implacable embajador.

A como están las cosas en Guanajuato, que no se vaya a aparecer Alvar Cabeza de Vaca cuando venga al estado.

SHEFFIELD Y EL PUENTE DEL AMOR A 8 AÑOS

“Yo creo que Mario (Ontiveros) anda medio enamorado porque ya le pedí que me hicieran el desglose porque el adorno no es parte del puente, es quitapón…Y para no generar polémica y además como el cursi soy yo, yo voy a pagar de mi bolsa lo que es el adorno, se lo regalo a León no hay problema”, señaló.

Muy a su estilo, el alcalde panista Ricardo Sheffield Padilla rubricaba así la polémica que se generó y que trascendió a nivel nacional cuando decidió colocar un corazón gigante en la parte alta del puente peatonal que unía la zona peatonal de la calzada de los Héroes con el paso de peatones que se adecuó en la prolongación de esa avenida para hacer una nueva ruta que enlazaba el centro de la ciudad con el Estadio, el Poliforum y las instalaciones de la Feria.

En ese tiempo, al director de Obra Pública Mario Ontiveros se le ocurrió decir que el adorno, un enorme corazón rojo había costado 70 mil pesos. Sheffield rechazó que ese haya sido el costo pero no especificó cuál fue.

Era la época incipiente de lo que hoy conocemos como “memes”. Y en redes sociales, los usuarios dieron rienda suelta a su creatividad lo que el entonces primer edil tomó con humor.

“Hay críticas de todos, yo vi unas fotos padrísimas en internet del atardecer en el puente, ahora sí que por una inversión mínima; la verdad, nos han hecho favor de darle una gran difusión a un puente peatonal qué padre, a todos les hace bien ser cursis un ratito”.

Ese puente se convertiría después en un lugar habitual para colocar adornos alusivos a eventos importantes. Uno de los más memorables fue el escudo del Club León que ese año logró el ascenso a primera división.

A toro pasado, fue una de las obras emblemáticas del último trienio gobernado por el PAN antes del triunfo de Bárbara Botello: porque significó la concreción de una ruta peatonal que desembocó en la regeneración de la calle Madero que hoy es una zona de restaurantes y antros.

ZAMARRIPA: BLINDAJE AZUL EN EL CONGRESO

Aunque diga misa, el PAN perfila un formato soporífero para blindar políticamente la presencia del Fiscal Carlos Zamarripa en el Congreso local.

Nomás para empezar, la fracción del PRI que había pedido la semana pasada en rueda de prensa la comparecencia del Fiscal y que el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca rindiera cuentas cada mes en el Congreso, parece que se arrugó ayer porque no se sumó a la petición que hicieron Morena y Verde.

Ayer en la reunión privada de Junta de Gobierno, el coordinador de Morena Raúl Márquez Albo solicitó que la presencia del Fiscal fuera en formato de comparecencia, es decir ante el pleno del Congreso. Solo, Vanessa Sánchez, coordinadora de la fracción del Verde le respaldó en la petición.

El PRI ya no dijo nada y como es costumbre, el resto de la chiquillada prefirió no hacer olas. Todo quedó en mesa de trabajo el próximo viernes 20 de marzo.

Y la razón para diferir hasta el 20 de marzo tiene que ver con la entrega del documento que es mañana. La mesa de trabajo se dará en base al informe que entregue el Fiscal al Congreso.

Ayer mismo comenzaron a discutir el formato. La fracción morenista propuso que el Fiscal respondiera a preguntas por bloques partidistas y no por temas. Esto, porque en el formato tradicional, los panistas suelen echar montón pues normalmente las inquietudes se responden en bloques.

Así, si hay 5 o 6 preguntas, por cada opositor, preguntan 2 o 3 panistas que le permiten al Fiscal diluir las respuestas pero sobre todo, ayudarle al Fiscal a aislar esos cuestionamientos duros y “campechanearlos” con las preguntas para el lucimiento.

El formato definitivo se discutirá hasta el próximo martes pero ya Oviedo adelantó que lo que se buscará es que participe la mayoría de los integrantes de la legislatura. En otras palabras, a mayor participación, al Fiscal se le facilita la faena.