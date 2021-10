Cuca Domínguez

Salamanca.- De acuerdo a Lolita Aviña Gómez, representante de la Asociación Guanajuatense en el estado de Texas, se espera que para este fin de año se incremente el número de familias migrantes que viajen a Guanajuato a pasar las festividades de fin de año, luego de que el año pasado casi no viajaron por la pandemia, aunque hay una serie preocupación por la inseguridad que asola al país, desde la frontera y en el trayecto, por lo que exigió a todos los involucrados se garantice la seguridad y no sean extorsionados.

“Hay preocupaciones, una es la violencia que hay en la frontera y por otro lado, la violencia que hay en Guanajuato, así que solo nos queda recomendar que, al salir de la Unión Americana, que viajen en caravana, que solo manejen de día, que verifiquen todos los permisos antes de salir; permiso del auto, el documento migratorio para los niños, si son nacidos en EEUU y aún no les tramitan la nacionalidad mexicana, que cuenten con seguro de auto, ya que en México también es obligatorio”.

Señaló que estos detalles son importantes, para que, en caso de ser detenidos, no haya excusa para que los sobornen, pues en ocasiones quienes se van sin todos estos preparativos, se exponen a una infracción o a que les pidan “mordidas” para dejarlos llegar a su destino.

Además, recomendó que durante el trayecto del viaje, compartan su ubicación con familiares, tanto uno en Estados Unidos y otro que esté en Guanajuato, por si en algún punto hace una parada y tardan más de lo normal en regresar a la carretera.

Compartió que las preocupaciones no se terminan al final del trayecto, pues en Guanajuato, “hay mucho miedo y preocupación por la violencia que no para en nuestro estado, por ello se han emitido alertas de otros países para no viajar a esa entidad.

“Sin duda nuestros paisanos tendrán todo un reto para nuestra gente para viajar a sus lugares de origen en esta temporada decembrina, pero están dispuestos a correrlo porque anhelan estar con su familia en esas fechas, por lo que no resta más que pedirles que se cuiden, que estén alertas, que traten no viajar de noche y sobre todo no transitar por las zonas que están siendo más afectadas por la violencia”.

La líder de migrantes en Texas, destacó que es importante que las autoridades federales, estatales y municipales, estén preparadas para la llegada de “nuestra gente” y que no se les vea solamente como su “mina de oro” ya que, lamentablemente, en muchas ocasiones, son los mismos policías quienes los extorsionan, algo que no debe ser tolerado, precisó.

Aviña Gómez dijo que la COVID-19 no será problema, “la comunidad migrantes se sabe cuidar puesto que fueron los que sacaron al país adelante seguramente tomarán todas sus medidas porque querrán regresan sin problema, además de que la inmensa mayoría ya van vacunados”.

Igualmente, proporcionó las direcciones electrónicas para solicitar el permiso de importación temporal de vehículos que se puede hacer por internet, no hay necesidad de hacer largas filas en los consulados, señaló.

https://www.banjercito.com.mx/registroVehiculos/ y para obtener la forma migratoria, también se puede iniciar el trámite por internet en https://www.gob.mx/inm/articulos/agiliza-tu-entrada-a-mexico

Alejados de sus familias El año pasado se invitó reiteradamente a los migrantes a no regresar con sus familiares en la época decembrina, esto para evitar que siguiera dispersándose el virus de la Covid-19. Muchos atendieron el llamado y detuvieron sus acostumbrados viajes anuales, Este año sin embargo, la vacuna brindó esperanza de que los migrantes pudieran regresar a sus tierras y con sus familias para este fin de año. Cayetano Armenta, integrante del Club Migrante Reencuentro de Houston, Texas, señaló que se espera un mejor panorama para este fin de año luego de los avances que se tienen por la pandemia, por lo que las comunidades se preparan para recibir a los migrantes para pasar las fiestas en familia.

