Paisanos son aislados en prevención de Covid

Nayeli García

Iapuato.- Todos los migrantes que llegan a Irapuato están siendo enviados a aislamiento en lo que se identifica si son o no portadores de Covid-19, comentó la directora de Salud Municipal de Irapuato, Rosa María Carmona Nieto, quien señaló que es una forma de evitar que se propague el virus en las comunidades rurales.

Detalló que fueron identificados 107 migrantes en diferentes comunidades de la ciudad a través de los delegados municipales, cuya lista fue entregada a la Jurisdicción Sanitaria para hacer la revisión correspondiente.

“La Jurisdicción Sanitaria hizo la visita de todos ellos para ver las condiciones en que se encontraban, algunos tenían tres días, algunos ya habían regresado, porque vinieron por una situación familiar y ya habían retornado”, mencionó.

Registran a 17

Carmona comentó que actualmente se tiene registro de 17 migrantes que acaban de llegar a Irapuato, y están en espera de ser evaluados médicamente.

“Independientemente de que traigan sintomatología o no, se les piden que aíslen por lo menos en lo que se les revisa y en lo que se verifica que no traigan alguna patología o que no sean portadores asintomáticos, una vez que se confirma que no son portadores pueden retomar sus actividades en la comunidad”, explicó la servidora pública.

Aunado a la identificación de migrantes que llegan a Irapuato, en las comunidades rurales también se realiza perifoneo y con el equipo de sonido que se tiene en cada localidad, se replican los mensajes de prevención, así como, comentó que se están limitando las salidas del área rural hacia la zona urbana, pues sigue habiendo mucha movilidad y la gente sigue saliendo.

