Pagan sus multas las constructoras al terminar obra

Nayeli García

Irapuato.- El director de Obras Públicas, Jonathan Muñoz Angulo, aseguró que aunque no tengan un registro de las constructoras multadas, la sanción queda concluida al momento de finiquitar el contrato.

“Sí lo tenemos controlado pero se controla como van estimando el costo”, señaló al explicar que en las multas en Obra Pública no existen facturas ni depósitos, ni documento alguno que compruebe o no que se cubrieron las sanciones de retraso.

“No existen las multas documentalmente y no es que no quiera decir cuánto cobra, el supervisor dice que esto generó mil pesos y se descuenta”, dijo Jonathan Muñoz.

Sin embargo, no descartó que existan pendientes de las constructoras, pues cuando son observadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) o bien están en medio de un juicio, el caso ya pasa a otra dependencia y ya no se le da seguimiento.

Sin Traba legal

Jonathan Muñoz indicó que la Ley de Obra Pública del estado no impede a las empresa que han tenido retrasos volver a ser recontratadas. “El retraso de obra no es un impedimento para que al contratista lo puedas seguir contratando, hay retrasos que la misma autoridad propicia como el retraso de pago, liquidez del momento, o que no liberaste el espacio”.

