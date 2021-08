Maria Espino

Guanajuato.- El primer día del nuevo ciclo escolar algunos padres de familia se quejaron de la escuela Secundaria General Número 3 Ignacio Ramírez, ubicada en la colonia Villaseca al sur de la capital, ya que aseguraron la escuela no brindó un plan académico para que alumnos estudien de manera virtual o en casa.

Además, señalaron que las autoridades educativas de esa escuela les exigieron llevar el uniforme y si no cumplen a más tardar en dos semanas no permitirán que los estudiantes ingresen al plantel, argumentando que tanto el modelo presencial como el uso del uniforme es orden de los directivos de la secretaria de Educación de Guanajuato (SEG).

“Hubo junta el viernes y la maestra nos dijo que teníamos que traer a los niños a clase, nos dio un plan de estudios para que los trajéramos con cubreboca, gel antibacterial, pero hasta ahí. Solamente nos dijo que los teníamos que traer a clase presencial y virtual nada”, comentó una de las madres de familia

Los padres que no enviaron a sus hijos a la escuela consideran injusta la determinación de que solo tengan acceso al estudio de manera presencial, ya que muchos padres de familia aún tienen miedo de mandar a sus hijos a clases, pues existe riesgo de que se contagien de Covid-19.

“Nos comentaron que no, que a ellas solamente les había mandado la SEP y le dio ese plan de estudios, donde no hay oportunidad virtual y que, si solo un niño viene presencial, pues a un niño le tiene que dar ella clases, pero por virtual ninguno, que supuestamente no iba a haber clases así, solamente presenciales”.

La madre de familia inconforme explicó que acordó con los otros padres de familia, que tampoco llevaron a sus hijos a la escuela, buscar entablar diálogo con la subdirectora de este plantel para tratar de encontrar una solución y que sus hijos no pierdan el año escolar, pues resaltó que una de las maestras reconoció que la escuela no fue aseada y no estaba en condiciones para el regreso a las aulas.

