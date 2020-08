Padres de familia dicen estar desesperados por las dificultades que tienen para inscribir a sus hijos

Karla Silva

Silao.- Padres de familia se dicen desesperados ante las dificultades que presentan para inscribir a sus hijos en escuelas públicas de Silao, a causa del cambio en los procesos generado por la pandemia del Covid-19.

Desde hace algunos días han exhibido la problemática, pues señalan que pese a que en el exterior de los planteles se colocaron algunas instrucciones, cuando intentan efectuar los trámites a través de internet no reciben respuesta y, al buscar sostener comunicación telefónica, simplemente no les contestan.

Uno de los casos es el de María de Jesús Rodríguez, quien narró que para el turno vespertino de la secundaria oficial “Miguel Hidalgo y Costilla”, ingresó vía internet los documentos que le fueron solicitados, “pero no nos han dado más información, ya fui a dar una vuelta pero no hay nadie ni más información; no contestan”.

Además, existen padres de familia que no tienen conocimiento sobre cómo acceder a las páginas de internet. “Sabemos lo básico, pero se nos dificulta que no le sabemos bien al internet”, comentó Alfonsina Martínez.

La mayor preocupación es para los padres de familia que esperan mudar a sus hijos de escuelas privadas a públicas, pues al desconocer cómo opera el sistema, sus hijos podrían quedarse fuera del ciclo escolar que inicia en menos de 10 días.

“Estamos confundidos, nos dicen que vayamos a unas oficinas y otras, pero están cerradas; es muy complicado hacer los trámites por internet”, dicen, por lo que piden mayor asesoría al respecto.

