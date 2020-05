Padre e hijo se suman a despreciable e insalubre reto

Redacción

Ciudad de México.- Un padre y su hijo se unieron a la despreciable moda que se ha vuelto viral en redes. Se trata de la insalubre práctica de contaminar productos probándolos para después devolverlos a los estantes.

El pésimo ejemplo lo pone el propio adulto que le pasa a su hijo botellas de bebida energetizante para que el menor pruebe y luego regresarlas como si nada.

No se sabe si el hombre verdaderamente pagó por los artículos o no pero los internautas han criticado fuertemente este comportamiento pues ya no se trata de la inmadurez de adolescente como venía siendo en otros casos.

El video se ha esparcido rápidamente por internet y es visto como una prueba de que son los padres los que muchas veces crían irresponsablemente a sus hijos.

En las imágenes incluso se escucha la risa de quien graba cuando el hombre le pasa otra botella al menos.

El video describe que el sujeto solo quería dar a probar a su hijo los diferentes sabores de la marca

