Jaime Spears, padre de Britney Spears, demandó a su hija por difamación apenas siete meses después de haber perdido su tutela

Redacción

Estados Unidos.- El padre de la cantante Britney Spears, Jaime Spears, ha decidido entablar un nuevo juicio contra su hija por supuesta difamación en su contra.

Jaime, de 69 años, afirma que Britney lo calumnió tanto en su libro autobiográfico como en posts de Instagram. En concreto, afirma que las declaraciones de su hija en las que afirma que la obligaron a dar ocho tubos de sangre para recibir tratamiento médico, a someterse a terapia y que no se le permitió tener analgésicos, son falsas.

Lee también: ‘Hasta que el gobierno nos separe’: una visión sobre la lucha LGTBQ+ en Guanajuato

El miércoles pasado, Britney lanzó un mensaje en contra de su familia a través de su cuenta de Instagram.

Tras unas horas de lo sucedido, la cuenta de la cantante ha quedado eliminada y ya no aparece como usuaria.

Apenas hace siete meses, Britney Spears fue liberada de la tutela de su padre, misma que este ejerció por 13 años. Esta tutoría le daba a Jaime autoridad sobre las decisiones, financieras, legales, profesionales y personales de su hija.

La tutela se estableció en 2008, cuando Britney Spears atravesaba una crisis mental que la prensa cubrió obsesivamente, con hordas de paparazzi acechándola por todas partes, y que la llevó a perder incluso la tutela de sus hijos.

Sin embargo, con el paso de los años, la situación fue convirtiéndose en un ambiente que la misma jueza de la corte señaló como “tóxico”. Debido a esto, ordenó que su padre fuera destituido y así por fin la estrella del pop obtuvo su “libertad”.

Te puede interesar: Acabar con el machismo a carcajadas: así es ‘Apócrifa’, obra de Pamela Guerrero

Ahora, Britney se enfrenta a un nuevo juicio contra su padre apenas días después de que contrajera matrimonio por tercera vez; ahora con Sam Asghari. A su fiesta asistieron personalidades como Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton, Selena Gomez o Donatella Versace. Incluso intentó colarse su primer esposo, Jason Alexander, quien transmitió en vivo desde el festejo antes de ser detenido.

Thank you Donatella @Versace for designing my dress … I felt so beautiful 😊 pic.twitter.com/xW6Mjmz98A