Padecen robos en Cerrito de Jerez

Habitantes de la zona denuncian que los hurtos en las casas han ido aumentando, por lo que exigen mayor seguridad por parte de la policía; muchos no denuncian los delitos, pues consideran que es una pérdida de tiempo

Jazmín Castro

León.- Vecinos de la Colonia Cerrito de Jerez, ubicada al sur de la ciudad, denunciaron que están padeciendo constantes robos a vivienda.

Aunque algunos de los lugareños señalaron que no denuncian, ante la falta de confianza en las autoridades, aunado a la creencia de que es una pérdida de tiempo ya que no recuperaran sus cosas.

“Me robaron el tanque de gas que tenía en la cochera, me salí al Centro y cuando regresé habían roto el candado del barandal (…) y ya para qué denuncio, si ya no me lo van a regresar”, comentó San Juana, quien tiene más de 20 años viviendo en la colonia.

Como ella, vecinos se sumaron a su petición, más seguridad y rondines por parte de la Policía municipal.

Aseguran que es una zona conflictiva desde hace años, primero por las riñas, luego por los robos a todas horas, pero en los última semanas coincidieron han sido víctimas de la delincuencia.

“Algunos son raterillos (sic) de la aquí y la Policía ya los ubica, pero no hacen nada y nosotros menos porque no nos queremos meter en problemas”, explicó José de Jesús.

Así, quienes habitan en calle como: Cerro Gordo, Cerro Alto, Cerro de Jerez y Cerro la Malinche, además de calles aledañas, han tenido que tomar medidas como estar en constante comunicación para avisar de algún extraño.

Aunque dicen que no es una medida suficiente, buscan al menos disminuir los robos porque han estado dañando las viviendas para llevarse cualquier cosa que puedan vender los delincuentes.