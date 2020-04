Padecen paisanos por ser indocumentados

Anna Maciel / Cuca Domínguez

Salamanca / Irapuato.- Aunque extraña su natal Acámbaro, la señora Patricia Aguilar vive desde hace trece años al ‘otro lado del muro’, en el estado de California, en donde ha mantenido a su familia trabajando en viñedos, ella al igual que otros veinte guanajuatenses compañeros suyos, a raíz del Covid-19 se quedó sin empleo y con pocas probabilidades de que el gobierno de EE. UU. les brinde apoyo por su calidad de migrantes.

“El que nos avisó de la situación fue el mayordomo del viñedo, nos enviaron a la casa por nuestra salud, pero no nos dieron ningún pago extra o algún apoyo. Hasta el momento pues la indicación del gobierno de EE. UU. es que usemos todo el tiempo en la calle cubre bocas, que salgamos solo para lo necesario o nos pueden multar de quinientos a mil dólares”, expresó la acambarense.

Lamentablemente, aunque ella está considerada entre las personas de riesgo, por su hipertensión arterial, tiene que seguir saliendo a hacer las compras y seguir pagando los servicios básicos y la alimentación de sus padres que ya son ancianos, así como el cuidado de su hermana con discapacidad intelectual.

“Estoy ya en las ultimas de lo que he ahorrado, ahorita estoy viendo cómo le voy a hacer, tengo que pagar los servicios y la renta, ahorita nos estamos con algunas asociaciones que apoyan migrantes, o entre mismos paisanos, pero por ejemplo, del gobierno de Guanajuato, de alguna notificación o apoyo, realmente no hay nada”, comentó.

En los viñedos en donde ella trabaja, hay otros 50 mexicanos de Oaxaca, Puebla, Tepic y algunos centroamericanos, sin embargo, indica que la mayoría son de este estado, en el que tiene familiares y lamenta mucho que quizá este año no podrá mandar dinero.

“Quisiéramos que estén las autoridades de nuestro estado más al pendiente de los migrantes de Guanajuato, que no nos dejen solos, que cuando tenemos dinero mandamos las remesas a nuestros familiares de allá y decirles a todos en México, que no se lo tomen a broma, esto no es un juego, no se imaginan lo feo que puede llegar a ser”, concluyó.

Pide comisión

‘Lolita’ de Aviña Gómez, líder de migrantes de la asociación guanajuatense en Texas, llamó a la urgente conformación de una Comisión Especial que aglutine a las diversas dependencias sociales y económicas en el estado de Guanajuato, para atender el retorno voluntario y forzado de los migrantes ante esta epidemia del Covid-19 y que en muchos de los casos regresan afectados por este virus y a veces sin que lo sepan.

Precisó que es urgente que haya políticas públicas adecuadas para atender a los migrantes porque ante esta pandemia se puso en evidencia que ningún gobierno estaba prevenido, pero en el caso de Guanajuato no se ha dimensionado el problema y no se han atendido cómo debiera ser, con políticas públicas transversales que conlleve la participación de todas las áreas involucradas como Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Secretaría de Salud y por supuesto la Secretaría del Migrante para que atiendan en sus necesidades que regresen al país, en este caso, a Guanajuato.

Por ello la conformación de una Comisión Especial porque del lado americano siguen las deportaciones, esas no se han detenido y se siguen realizando, por ello la urgente necesidad a tener un plan de contingencia para atender a los paisanos.

Aviña-Gómez adelantó que si hay gente en la Unión Americana, y requieran ayuda, que acudan a la asociación guanajuatense en Texas o llamar al teléfono 1 (210) 303-2951, y aplica para cualquier parte de EE. UU.