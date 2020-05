Padecen de tres males taxistas de León

Manuel García Gallegos

León.- Actualmente los trabajadores del volante padecen de tres problemas “muy graves: la inseguridad, la economía, y la salud”, expuso el presidente de Línea Dorada, José Luis Guerrero Mendoza.

Señaló el dirigente de los taxistas que uno de los problemas es la inseguridad que se está viviendo.

“Por la pandemia, no hay trabajo y eso sin duda incrementa la delincuencia; somos blanco fácil de esta gente que delinque”.

Informó que han tenido reuniones con las autoridades policiales de seguridad y de tránsito municipal, “donde en las reuniones se han hecho estrategias para inhibir la delincuencia”.

Las autoridades han aplicado la medida es cerrar las principales salidas de la ciudad, checar los vehículos “y con eso se han dado resultados”.

“Hacen operativos para las Joyas, la Jacinto López, la 10 de Mayo, en la periferia, donde hemos detectado que ha aumentado el índice de asaltos y para donde se llevan los vehículos”.

Agregó que otro riesgo “que estamos padeciendo los taxistas es la salud de los compañeros”.

Dijo que por ello, han recomendado a los trabajadores del volante a que usen el gel antibacterial, el cubrebocas y guantes latex , “con la finalidad de protegernos del coronavirus, y con esto también nuestros usuarios se sienten más seguros y en confianza”.

Informó que se sanitizan periódicamente las unidades de Línea Dorada para seguridad de los trabajadores del volante y de los usuarios.

“También tenemos que hablar de la economía, la peor crisis de toda la historia”.

Se refirió al sistema que están implementando algunos taxistas, derivado de que no hay trabajo y es que en algunas ocasiones han subido a varias personas que van al mismo rumbo.

“Ante esto les pedimos a las autoridades que hagan infracciones de cortesía, ya que hay que considerar que no hay pasajeros, no hay escuelas, no hay fiestas, pocas empresas trabajan y todo eso baja la movilidad”.

Por eso –sostuvo- “pedimos a las autoridades que tengan consideración y que la primera vez que sorprendan a los taxistas en esa situación, que les apliquen la multa de cortesía y ya si siguen, pues ahora sí que apliquen el reglamento, porque la situación está muy difícil”.

