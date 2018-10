Padecen 2.5 millones de mexicanos síndrome de acumulación

Según las cifras de la Subsecretaría de Salud, más de 2 millones de mexicanos enfrentan este síndrome considerado un tipo de TOC por el cual realizan acumulación compulsiva de objetos innecesarios

Notimex

México.- La feria Expo Ambientes que se inaugurará el 12 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México, ofrecerá consejos sobre cómo organizar el hogar y deshacerse de cosas innecesarias con base en el método de nueve pasos de la japonesa Marie Kondo.

Y es que, alrededor de dos millones 500 mil personas en México padecen el síndrome de acumulación compulsiva, considerado un tipo de trastorno obsesivo compulsivo (TOC), de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Expo Ambientes destacó que el método Marie Kondo requiere de fuerza de voluntad y decisión, los nueve pasos comprenden desechar todo aquello que no genera felicidad y/o que no tiene un significado profundo en la vida y almacenar únicamente aquello que proporcione felicidad. Ordenar por categoría y no por lugar, es decir, ordenar toda la ropa o todos los libros; no la habitación, no la cocina.

“Dicho método pide otorgar un valor a todo aquello que se conserve, ya que si no cuenta con un propósito o significado no debería estar en tu casa”, agrega Marie.

El síndrome de acumulación compulsiva ocurre cuando una persona, acumula y guarda una gran cantidad de objetos (aunque no tengan una utilidad).

