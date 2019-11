Pactan reforzar la prevención social y delincuencial en las sedes de la UG

Autoridades educativas, municipales y estatales lograron un acuerdo en donde se comprometen a planear e implementar acciones de prevención para lograr la paz

Guanajuato.- Con el objetivo de unir esfuerzos para crear y fomentar una cultura de paz en la sociedad guanajuatense este miércoles La Universidad de Guanajuato, Gobierno del Estado y el gobierno municipal firmaron un acuerdo de colaboración en materia de prevención social y delincuencia en el que participaron alcalde de los 13 municipios en donde se encuentran las 74 sedes de la máxima casa de estudios de la entidad.

Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la UG, agradeció la participación de las autoridades municipales y de las áreas de seguridad para concretar este acuerdo en el que todos se comprometen a planear e implementar acciones de prevención a fin de lograr la paz social.

Además comentó que es obligación de gobierno Estatal proporcionar paz a los ciudadanos y de la UG de potenciar los aspectos académicos para que incidan en la sociedad, pero también dijo que es responsabilidad de los guanajuatenses contribuir a que así sea, sin pensar que no son parte de la UG pues subrayó que por el simple hecho de pagar impuestos lo son ya que la UG se sostiene de ese impuesto.

Comentó que este acuerdo no es exclusivo para salvaguardar edificios públicos, ni para la comunidad universitaria, subrayó que abarca a toda la población cercana a los campus: ciudadanos, familias; además de que no es un tema de meros rondines sino de estrategias bien planeadas y aplicadas de acuerdo a los distintos entornos y necesidades de cada municipio.

Por su parte el Secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala, reconoció lo atinado de la iniciativa de parte de la UG para lograr este acuerdo de colaboración pues reconoció que se trata de una institución con una población académica de más de 50 mil personas entre estudiantes, académicos y administrativos que en suma con todos los colaboradores internos y externos incluyendo a sus familias podrían ser hasta 300 mil persona que a su vez son inherentemente parte de la sociedad y que son parte importante en los trabajos de prevención.

“No podemos firmar un convenio sin que se fijen metas específicas para buscar los resultados esperados, no podemos firmar un convenio son que se fijen metas específicas y creo que en un momento dado podemos lograr, sino medimos talvez no podemos ver el resultado que esperamos, el reto es enorme sin embargo somos más los buenos que los malos y los malos no pueden opacar el trabajo y compromiso de la gente buena que tenemos en Guanajuato”.

En la firma del acuerdo estuvo presente el Secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, además alcaldes y representantes de los 13 municipios donde hay sede UG.

