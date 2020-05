‘Paco’ Venegas recupera el rumbo para Tigres

Agencias

Ciudad de México.- Juan Francisco Palencia, exjugador de Cruz Azul, Pumas y Guadalajara, y con experiencia como director técnico en la UNAM y Lobos BUAP, aseguró que además de preparación y talento, sus colegas y compatriotas deben tener relaciones públicas para poder dirigir en el futbol de Europa.

Palencia externó que tanto él y otros mexicanos como Ignacio Ambriz o Jaime Lozano cuentan con el talento necesario para emigrar al ‘Viejo Continente’, sin embargo, les falta más preparación.

“Creemos que por ir al ENDIT (Escuela Nacional de Directores Técnicos) podemos ir a un primer equipo; pero no es así, debemos prepararnos mucho. Hay talento y ahora está Jaime Lozano, que está preparado, Nacho Ambriz y Memo Vázquez también lo están”, declaró desde España para ESPN. Para el ‘Gatillero’, unos de los aspectos más importantes, además del talento, para poder dirigir en el ‘Viejo Continente’, es tener relaciones con los clubes, tal como sucedió como el ‘Vasco’.

“Javier conocía a la gente de Osasuna por la etapa en la que jugó y después de la Copa Mundial Corea-Japón 2002 (donde dirigió a la Selección Mexicana) firmó contrato. Hizo gran temporada y va al Atlético de Madrid; es de relaciones, más de lo que se cree”. Asimismo, de los jugadores considera que, “los representantes deben hacer más labor para vender mejor y el mexicano está para competir con cualquiera. De 100 jugadores que salgan de Sudamérica triunfan cuatro, creo que las relaciones son importantes en el alto rendimiento”.

“Los sudamericanos como vienen tanto parecen ser los que más triunfan, pero igual se regresan muchos. Creo que nos miran más con lupa, porque con el mexicano no se atreven a tener ese margen de error”, agregó.

La sequía del Cruz Azul

El mexicano jugó en aquella final donde la ‘Máquina’ conquistó su último título de Liga ante el Club León y considera que el problema para romper esa sequía es de los jugadores, no de la directiva. “Yo no creo que sea el problema de Cruz Azul la directiva, creo que el tema ha sido que el jugador no ha sabido quitarse ese peso de encima de tanto tiempo de no ser campeón cuando llegas a la final”.

*Con información de El Universal

LC