Pacientes se quejan de doctora del CAISES

Acusan que les pone sobrenombres y los hace esperar varias horas; el doctor encargado asegura que tomará cartas en el asunto

Roberto López

Dolores Hidalgo.- Vecinos de la Colonia Lindavista se quejaron de los tratos de una doctora que atiende en el CAISES. Dijeron que les pone sobrenombres y que los hace esperar varias horas antes de darle la atención médica; el encargado del CAISES aseguró que resolverá el problema.

“La doctora está todo el tiempo histérica, así me lo dijo a mí, ‘tú no puedes venir a las 11:00 de la mañana a pedir que te atienda cuando tu hija trae temperatura, porque tengo muchos pacientes antes que tú y aunque sea una urgencia, debes de venirte temprano’. Y con todo respeto yo le dije que si fuera adivina, no hubiera mandado a mi hija a la escuela”. Érika Ayala, Vecina

En una reunión entre vecinos de la colonia y el médico Julio César Pancardo Romero, encargado del CAISES, vecinos señalaron que no se les atiende con respeto.

La señora Raquel Cruces dijo que era necesario una clínica para la comunidad (viven más de 34 mil habitantes). “Tenemos que tener un poco de paciencia, pero principalmente los que somos diabéticos, porque nos han dejado hasta un mes o mes y medio sin insulina”.

Otra habitante de la colonia, Érika Ayala dijo “tengo aproximadamente un año que no me paro en la clínica del Caises. No sé a quién se le ocurrió la política de que se atienda a las personas por núcleos, entonces creo que Lindavista es el núcleo 4 y es atendido solamente por la mañana y si tengo una urgencia a la 1:00 de la tarde, a mí me echaron para atrás las dos veces que fui en la tarde. La doctora Cabanillas (María de los Ángeles Cabanillas Verdugo) me echó para atrás”.

Señaló que tienen que madrugar, levantarse a las 3:00 de la mañana, aguantar el frío y todavía tener que aguantar el mal carácter de la doctora.

“No sé si a alguien más le ha pasado, pero incluso pasa primero a las personas que tienen citas a pesar de que muchas llegamos desde las 5:00 de la mañana para que nos atienda”.

Otra mujer, quien no se identificó, narró que llevó a su esposo enfermo de la columna y que la doctora les dijo que “todos los gordos parecen hipopótamos”.

Tras escuchar las quejas, el médico Julio César Pancardo aseguró que efectivamente no se puede rechazar a ningún paciente, independientemente del módulo al que pertenezcan.

Dijo que si alguien tuvo una queja contra el trato del personal, tomará cartas en el asunto y hablará con los directamente involucrados. Ofreció una disculpa y aseguró que estarán velando porque reciban la atención como se debe.

Comentarios

Comentarios