Pacientes de hemodiálisis están en la incertidumbre

Acámbaro.- Viven en la incertidumbre más de 30 pacientes que requieren de hemodiálisis en el IMSS, ya que anteriormente eran canalizados al Sanatorio de Jesús en Celaya o a la Clínica y Hospital El Carmen en Querétaro, para que recibieran la atención, pero esta semana ha habido trabas para que la reciban.

Érika Mora, narra que llevaba a su padre para su tratamiento, pero ha habido una serie de contratiempos que han impedido que reciba la hemodiálisis.

Desesperada explica que si su padre pasa más días sin la hemodiálisis, le puede dar un paro respiratorio o cardiaco.

En Celaya las atenciones son cada tercer día, distribuidos en dos grupos: unos que van lunes, miércoles y viernes y otro grupo que va martes, jueves y sábados. La atención es en tres horarios 10 de la mañana, 2 y 5:30 de la tarde.

Ayer en razón de que mucha gente había perdido sus citas de las diez de la mañana y las de las dos de la tarde, el director, habló a la clínica de Celaya y dijo que sí los iban atender a las cinco y media de la tarde, sin embargo, “nos estuvieron hablando de la clínica de Celaya diciéndonos que no íbamos alcanzar cupo porque es mucha gente la que juntó y no sólo de Acámbaro sino de mismo Celaya, Salvatierra y otros municipios”.

El viernes quedaron de ir para que les informen que procede y si no los atienden tendrán que esperarse hasta el lunes o martes, plazo que preocupa a los pacientes porque temen que su salud empeore.

Malos tratos

Pacientes inconformes arremetieron contra el director del IMSS en Acámbaro, Aristóteles Patiño Amaya, a quien tildan de prepotente y altanero. Aseguran que no parece ser el director ya que su comportamiento deja mucho que desear, por lo que piden su cambio de clínica y aseguran que ya presentaron quejas en León, porque en Acámbaro no les quisieron recibir nada. Ayer en las instalaciones de IMSS, los inconformes pidieron hablar con el director para que les explicara la falta de servicio de hemodiálisis en Celaya, pero no salió para atenderlos.

Incluso el servicio privado de seguridad de la clínica invitó a la prensa que saliera del lugar; al no conseguirlo se llamó a la Policía municipal. Llegaron ocho agentes que conversaron con la gente y medios de comunicación para que salieran de las instalaciones.

