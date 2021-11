Nancy Venegas

Irapuato.- A un año y 8 meses del inicio de la pandemia por Covid-19 —que modificó el sistema de atención en hospitales—, la morfina, quimioterapias, radiografías, cirugías e incluso citas médicas para pacientes con cáncer no se han regularizado.

En el IMSS deben esperar hasta medio año para que los revise un especialista. Por ello 90 pacientes presentaron amparos que cancelaron en cuanto se les atendió.

“Sigue habiendo desabasto de medicamentos, sigue habiendo consultas hasta el año que entra… nosotros necesitamos la morfina para soportar el dolor, no hay tampoco hay quimioterapias, rayos X, cirugías en el Seguro Social, ya se reanudaron las actividades, pero no al 100%”, dijo Gladys Miranda, presidenta de la Fundación Galdys Miranda que ayuda a pacientes con cáncer de mama.

El desabasto de medicamentos, servicios y consultas en el IMSS para pacientes con cáncer se agudizó con la pandemia por Covid-19 e incluso orilló a 90 pacientes que requerían con urgencia los servicios a presentar amparos ante jueces.

Foto: Eduardo Ortega

“Pero los amparos se cancelaron porque hablamos con el director y nos ayudó a que se agilizara un poco la atención. Nosotros sabemos que nos es responsabilidad de los médicos, ellos trabajan con lo que tienen, lo que está afectando son las disposiciones federales. Con la eliminación de gastos catastróficos se quitaron muchas cosas, por ejemplo, a los adultos mayores de 80 años no les hacen mastografía, no hay equipos de tecnología que tienen otros países”.

Gladys Miranda es una de las afectadas por la falta de insumos en el Seguro Social, y relató que tuvo que reprogramar dos cirugías porque en el IMSS no contaban con los aparatos necesarios para practicarle una serie de estudios.

“Nosotros no paramos en la pandemia, pero fue de manera particular buscando el apoyo para las cirugías. Como asociación civil, con la miscelánea fiscal seguimos manifestándonos porque no es justo que se afecte de esta manera el trabajo que están realizado los organismos, que es precisamente la atención a las personas que no se da en las instituciones públicas”.

