Cuca Domínguez

Salamanca.- Tras el anuncio de que una persona dio positivo al COVID19, los salmantinos se volvieron los más avezados detectives y lograron identificarlo, con nombre y apellido que pasaron a través de las redes de WhatsApp. Hoy esta persona se siente agredida, afectada por la serie de señalamientos que la población en general ha hecho hacia su persona e incluso su familia, por lo que ha decido a través de un audio pedir mesura y un trato digno.

En el audio el joven dice que se llama Fernando; que ayer (domingo), a las 5 de la tarde, recibió los resultados positivos para COVID19 y precisa, “me he sentido muy atacado y muy juzgado, sin embargo he tomado la decisión, con la intención de promover la tranquilidad y la toma de conciencia de hacer este audio”.

“Les explico cómo fue nuestro contagio; mi pareja y yo fuimos a Estados Unidos, desde mucho antes que estuviera la crisis de los contagios; la situación estaba normal, había uno que otro contagio, pero no era nada grave y nos tocó ver todo el desarrollo de los contagios hasta el martes 17 que llegamos a México; en Estados Unidos, se tomaron las cosas muy enserio; el gobierno tomó medidas y fue por ello que decidimos permanecer en aislamiento desde el día que llegamos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos tomamos esa decisión y nos sentimos muy tranquilos porque fuimos muy conscientes y hemos permanecido en aislamiento”.

Explicó que el día jueves 19, dos días después de su llegada empezó a tener algunos síntomas por lo que decidió atenderse, “comencé a tener síntomas, decidimos ir a una clínica particular en Irapuato y nos hicieron algunas pruebas, pero nos dijeron que no tenían para coronavirus; al día siguiente fuimos al Hospital General, amablemente la doctora María Guevara, nos recibió y atendió muy bien, nos canalizó con la doctora María Xochilt Ramírez de la jurisdicción V dela Secretaría de Salud y desde ese momento hemos permanecido muy bien observados por la Secretaría de Salud, el servicio que nos han dado; han estado al pendiente de nosotros, vinieron a hacerme la prueba”.

Realización de la prueba

“La prueba consiste en que te ponen un ‘cotonete’ en la nariz y otro en la garganta, se llevaron las muestras y 48 horas después me entregaron el resultado; el desarrollo del virus dura aproximadamente 5 días, hoy lunes 23 de marzo, estoy en el 5 día, todo el tiempo he estado en aislamiento, en caso y hoy gracias a Dios me siento mejor”, explicó.

Concluyó haciendo un llamado a generar cuidados, a no salir de las casas y a trabajar en equipo como sociedad.

A través de grupos de WhatsApp principalmente se pasa la foto y los datos de este joven; incluso otros van más allá al identificar a su familia, de quien es hijo, de quien amigo o demás; por lo que espera que con este audio, acabe el hostigamiento del que ha sido objeto.