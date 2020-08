Pachuca saca su primer triunfo de la temporada

Agencias

Ciudad de México.- El equipo Pachuca sumó su primera victoria del Guard1anes 2020 y el Querétaro, bajo nueva administración, no ha ganado. Los Tuzos triunfaron 1-0, con un gol tempranero de Víctor Dávila, quien marcó de cabeza apenas al minuto cinco.

Fueron los primeros tres puntos para los dirigidos por Paulo Pezzolano, mientras que del otro lado, el poco experimentado Diego Alonso suma un punto de nueve posibles en su temporada de debut en la Primera División.

El Pachuca ya había mostrado destellos la semana pasada, cuando le sacaron el empate a los Tigres de la UANL. Le queda mucho por mejorar, sobre todo en el ataque, ya que no pudo aprovechar las facilidades que otorgaban los Gallos Blancos.

El Querétaro, que estrenó técnico, propietario y directivos, todavía no tiene una idea clara de su futbol, como pocas opciones cerca del área rival. Fue hasta el final del cotejo, con la obligación de buscar el empate, que se vio agresivo.

Tampoco les ayudó la irresponsabilidad de Kevin Escamilla, quien se fue expulsado al minuto 33 por una doble amarilla. Las dos amonestaciones fueron por llegar tarde al balón. El canterano auriazul perjudicó mucho a Alonso y compañía.

Oscar Ustari, portero hidalguense, tuvo un par de intervenciones, pero ninguna de alta calidad, ante la poca potencia de los queretanos.

Los Tuzos necesitaron muy poco para ganar en casa, pero al final la suma de puntos es importante para mejorar el puesto en la clasificación.

No quedan conformes

Independientemente del resultado, al estratega de los Tuzos, Pablo Pezzolano, no le agradó el desempeño de sus pupilos, se va con una sensación de derrota.

“El balance es que no se jugó un buen partido. Esperábamos las cosas mucho mejor. Sinceramente me voy con una sensación de derrota, esperaba un funcionamiento colectivo mucho mejor, ser superior al rival. Se vio en el resultado, pero no en el juego. Hay que trabajar”, dijo el técnico en rueda de prensa.

El charrúa se responsabiliza, “hoy en día tenemos este plantel, hay que trabajar y veremos hasta el cierre de pases si llega un refuerzo nuevo. Hoy en día es lo que tenemos y estamos contentos. El que está faltando todavía en el crecimiento del equipo soy yo, el entrenador, hay que seguir trabajando”.