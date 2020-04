Pacheco ve el lado positivo a cuarentena

Agencias

Guadalajara.- José Juan Macías sigue mentalizado en dar el salto al futbol europeo, ayer dejó claro que sería en cualquier equipo que le brinde la posibilidad pues, pese a su corta experiencia, ya se siente capaz de jugar en cualquier país.

En entrevista para el ‘Chiringuito’ de España, el joven delantero de las Chivas volvió a manifestar su ilusión de jugar en el ‘Viejo Continente’, una meta que se planteó desde que su carrera ascendió en el Club León y le permitió volver al ‘Rebaño’ como una verdadera ‘joya’.

“Es una de mis metas a corto plazo (jugar en Europa). No nada más llegar, sino llegar y romperla en el equipo que me dé la oportunidad”, respondió el mexicano.

El seleccionado nacional no manifestó interés en llegar a un equipo o liga en especial, “no tengo preferencia (por un club o liga), me siento capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad, que me reciba ya como un referente o al menos que me dé minutos”.

‘JJ’ reconoce el legado que dejó Hugo Sánchez, ‘Chicharito’ o lo que está haciendo Raúl Jiménez. “Los mexicanos somos muy capaces, somos dotados técnicamente, creo que es de lo mejor que tenemos y ellos han dejado el nombre de México en lo alto allá y pues espero hacerlo pronto, agregó”

El atacante de 20 años de edad trata de aprender lo mejor de las grandes figuras, como Karim Benzema, Luis Suárez, Robert Lewandowski o Harry Kane; él se define como ‘técnico y Killer’.

“No soy un nueve que mida 1.90, con un físico impresionante, mido 1.80 y tengo lo mío pero mi característica principal es generarme mis jugadas y obviamente me gusta estar en contacto con el balón”.

Macías negó ser el chico maravilla del futbol mexicano, como lo describió el periodista español, “sé de lo que soy capaz y sé lo que me hace falta por mejorar, todo lo que he logrado es gracias al trabajo, a mi familia y bueno, no es nada, apenas voy empezando”, señaló.

El goleador de los tapatíos tiene altas expectativas, le plantearon iniciar su aventura en España y sin dudarlo aceptó, “ahí están muchos jugadores de altísima calidad, si no es que los mejores y pues sería importante y muy bonito para mi ir ahí”.