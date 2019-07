Pac-Man y Sonic y otros videojuegos favoritos de todos los tiempos

Hoy se celebra el Día Mundial de los Videojuegos, pasatiempo que se ha convertido en uno de los favoritos de muchos. Han tenido avances significativos que los hacen todavía más divertidos

Staff Correo

Guanajuato.- Muchos de nosotros crecimos con una consola de videojuegos con un par de controles a los que solíamos dedicarles tiempo… pero no tanto como ahora.

A través del tiempo la tecnología fue avanzando poco a poco innovando el modo de juego y no solo eso, sino también permitió que más personas jugaran en línea y a distancia.

Pero, ¿cuáles fueron los videojuegos más divertidos de toda la historia desde que se inventaron?

En los años 80 salió Pac-Man creado por el japonés Toru Iwatani. Fue el primero que se volvió famoso a nivel mundial, pues pudo ser jugado en todos los países.

En 1984, Alekséi Leonídovich Pázhitnov creó uno de los juegos favoritos y que fueron puestos en los primeros aparatos celulares: Tetris. No solo eso, sino que también se instaló en bares y salones recreativos del mundo, y unos años más tarde en la consola de Nintendo Gameboy.

Súper Mario Bros se creó un año después que el Tetris. Vendió 40 millones de juegos en el mundo. Probablemente es uno de los videojuegos más queridos en la historia. Hay una teoría de que salvó a la industria en Estados Unidos cuando estaba sumida tras el caos del desastre de Atari.

En los 90 llegó Sonic que vendió 15.1 millones de juegos alrededor de todo el mundo. Incluso fue uno de los juegos que compitió con Mario Bros, aunque después tras el abandono de Sega ambos se volvieron ‘amigos’.

Para 1991 Street Fighter II triunfó en el mundo de los gamers y hasta ahora es uno de los juegos favoritos. Su diversidad de personajes, movimientos, control y preciso fue el punto clave para ser uno de los más populares.

Con 24 millones de juegos vendidos, FIFA 94 se ganó un puesto en la historia de los mejores videojuegos, que aunque no es el más elegido porque tiene muchas limitaciones, fue uno de los que más impacto causó impacto en su momento.

En 1996 se lanzó al éxito Pókemon red/blue y a versión especial yellow en donde podías intercambiar Pókemon entre todos los jugadores. Vendió 45 millones de pesos. Hasta 2019 sigue vendiéndose.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time salió un año después y fue el primero en 3D. Durante años ha sido considerado el mejor videojuego de todos los tiempos.

En el 2000 se creó otro juego que revolucionó todo. Los Sims que vendió 16 millones de copias. Es un simulador de ciudades, granjas de golf y hasta un hormiguero.

Halo: Combat Evolved superó por mucho todo, sus creadores siempre se preocuparon por pulir todos los detalles para que cada vez dejara más impresionado a quien lo jugara. Fue clave para que Microsoft y Xbox creyeran en los videoijuegos.

Call of Duty 4: Modern Warfare se estrenó en 2003 y se convirtió en una franquicia de referencia entre los shooters multijugador. Deslumbró a todos con el diseño de mapas, juegos online, etcétera.

Mario Kart (Wii) desde 2008 ha vendido aproximadamente 37.7 millones de juegos. Ha sido el primer título en SNES, referente de los multijugador en consola. A pesar de que han querido imitarlo, nadie ha podido hacerlo a la perfección.

Impresionantemente, el juego que rompió la cabeza de todos fue Gran Thef Auto V que vendió más de 100 millones de juegos. Gustó tanto por ser largo, profundo, divertido y con una singular narrativa.

RC