Ozzy Osbourne va contra Donald Trump

Agencias

California.- El controvertido vocalista del grupo de heavy metal Black Sabbath Ozzy Osbourne cuestionó al mandatario estadounidense y lamentó la situación del país norteamericano frente a la pandemia. “La gente tiene que aceptar este distanciamiento social y el uso de máscaras”, aseguró en una conversación con la revista ‘Rolling Stone’.

Aunque pasa sus días como celebridad y evita hablar de asuntos de política, el británico no puede eludir el tema del momento: el coronavirus. Más en EE. UU., donde reside, el país con más contagiados en el mundo, según el registro de la Universidad Johns Hopkins.

“En mi vida, nunca había conocido nada como esto”, le dijo el llamado ‘Príncipe de las tinieblas’ a ‘Rolling Stone’. “Está empeorando, no mejora”, agregó con pesimismo.

Pero en la conversación, el vocalista de Black Sabbath se refirió al manejo de la pandemia por parte del gobierno estadounidense. Específicamente, sobre el presidente Donald Trump.

“Este tipo está actuando como un tonto. No me gusta mucho hablar de política, pero tengo que decir lo que siento con este tipo. No queda mucha esperanza”.

“Tal vez tenga un truco bajo la manga y nos sorprenderá a todos, y espero que lo haya hecho. [Recientemente], más de mil personas más murieron en un día [en Estados Unidos]. Eso es una locura. La gente tiene que aceptar este distanciamiento social y el uso de máscaras o de lo contrario nunca desaparecerá”.

A todo esto, la actual carrera por la Casa Blanca, entre Trump y el demócrata Joe Biden, revivió un logo que el músico lanzó en 1984 con la leyenda: ‘Ozzy for President’. Una más de sus jugarretas comerciales, pero que está muy lejos de convertirse en realidad, debido a que nació en Birmingham, Inglaterra. Pero consultado qué haría si pudiera competir por la presidencia de EE.UU, el cantante fue tan directo como siempre.

“Si me postulara para presidente, trataría de averiguar un poco sobre política”, aseguró. “Porque el maldito tipo que tienes ahí ahora no sabe mucho sobre eso, no creo. La Constitución dice que cualquiera puede ser presidente. Pero no es como si alguien pudiera ser un puto cirujano cardíaco y simplemente entrar con un bisturí. Tienes que saber lo que estás haciendo. Y cualquiera que se postule para un cargo, creo que debería haber un límite de edad”.

Ozzy remató con una explicación más breve. “Soy lo suficientemente honesto como para decir que no sé de qué carajo estoy hablando”.