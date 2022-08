El Municipio de León está cerca de firmar un convenio con tiendas como Oxxo y Bara para sumarlos como espacios seguros para mujeres

Jazmín Castro

León.- La secretaria de Fomento Social en León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, dio a conocer que están por firmar un convenio con tiendas de autoservicio como Oxxo y Bara para sumarlos como espacios seguros para mujeres.

“Recordemos que en algunas delegaciones tenemos espacios y en la Presidencia Municipal también es 24 horas, donde tenemos un centro donde inclusive puede pasar la noche una mujer con sus hijos si es necesario porque está siendo violentada. Ya hemos atendido a un buen número de mujeres”, explicó.

La funcionaria municipal explicó que cada vez se suman más negocios y establecimientos a esta iniciativa. Además, está siendo capacitado personal para hacer los reportes dependiendo el caso. Por ejemplo, puede ser al Sistema Único de Emergencia 911 y a la par al Instituto Municipal de la Mujer (IMMujeres).

Agregó que en la Red de Espacios Seguros participan dependencias en coordinación con la iniciativa privada. Incluso cada vez se van sumando más empresas al convenio de colaboración.

“Si, por ejemplo, vengo caminando y no me siento segura porque alguien me viene siguiendo o me está molestando, puedo inmediatamente abrir el mapa y llegar a uno de estos espacios que son hoteles, el Poliforum, estamos por firmar convenios con Oxxo y Bara para salir del primer cuadro y estar en más colonias”, indicó.

El Municipio de León busca añadir más lugares seguros para las mujeres. Foto: Especial

La secretaria explicó que el Gobierno municipal apuesta por apoyar y proteger a la mujer con espacios seguros momentáneos, 24 horas o un albergue por días. En todos estos lugares las mujeres y sus familias pueden quedarse con sus hijos en caso de temor a su agresor.

“Por si la mujer quiere salirse del entorno de violencia donde está. (…) Si ya lo está pensando pero no tiene a donde mudarse, en ese caso se puede ofrecer un espacio temporal y en lo que se capacita y obtiene un empleo, se le sigue apoyando”, resaltó.

Finalmente, precisó que al cierre de año cuentan con un recurso de dos millones de pesos para apoyarlas en una o dos rentas. Esto en lo que se adaptan a un nuevo empleo y obtienen sus propios recursos.

