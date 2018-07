Otros sí ven difícil cumplir el plazo

Dijo Zamudio Alcántar que se necesitarían ocho meses para que fabricantes de Guanajuato pudieran ganar se requería la licitación de un año

Catalina Reyes

Guanajuato.- Lourdes Zamudio Alcántar, dueña de la fábrica ‘Muza Tex’, la única textilera de la entidad que fue seleccionada una vez como proveedora de uniformes para gobierno del estado, consideró que a lo mejor los fabricantes de Guanajuato no tienen la capacidad para elaborar la gran cantidad de ropa escolar que contrata gobierno del estado cada año, porque es muy poco tiempo el que se da para confeccionarlos: dos meses.

A pregunta expresa de cuánto tiempo requeriría para fabricar 100 mil uniformes -que incluye tres prendas: pantalón, chamarra y playera-, dijo que sin presión se necesitarían ocho meses, por lo que opina que para que fabricantes guanajuatenses pudieran ganar se requeriría lanzar la licitación de un año para otro y dividir la confección en varias partidas.

“Yo no lo veo mal (que se contrate a empresas foráneas), porque aquí en el estado no hay una empresa con la capacidad para hacerlos en el tiempo marcado. Más bien yo veo que ellos (el gobierno), por las presiones que tienen, sí está bien que hayan buscado una empresa tan grande, porque si no, no los surten”, dijo.

“Yo creo que si ellos no hubieran logrado tener una empresa de ese tamaño (como Clothes & More) no hubieran logrado entregárselos en tiempo. Tendría que haber una empresa con esa capacidad que yo siento que no la hay aquí”, comentó.

Mucho estrés

Zamudio mencionó que en 2013, cuando ella participó, “yo me estresé mucho, nos dieron dos meses. Yo la verdad ya no quise participar después, me presioné muchísimo para terminar en tiempo”. Señala que para fabricar los 22 mil uniformes que ella ganó se requerían tres o cuatro meses, pero sólo les dieron dos.

“Eran muchas desveladas, me ayudaron mis hermanos en Moroleón para poderlos hacer”, por eso ya no ha concursado.