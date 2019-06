Otro temblor de Merkel levanta sospechas sobre su salud

En las imágenes, se puede ver a la canciller temblando y sosteniéndose los brazos durante casi dos minutos, mientras el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, pronuncia unas palabras

Staff Correo

México.- Angela Merkel, ha vuelto a sufrir temblores este jueves durante un acto de despedida de la ministra de Justicia en Berlín; esta vez negó un vaso de agua así que ha despertado interrogantes en la prensa mundial sobre su estado de salud.

En las imágenes, se puede ver a Merkel temblando y sosteniéndose los brazos durante casi dos minutos, mientras el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, pronuncia unas palabras. Luego le ofrecen un vaso de agua a la canciller pero ella lo rechaza.

Más tarde, se mostró a la canciller muy sonriente cuando su avión despegaba rumbo a Osaka para la reunión del G20. El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, ha asegurado a los medios alemanes que no habrá cambios en la agenda de la mandataria. “La canciller está bien. Todo sigue como estaba previsto”, ha dicho Seibert.

Hace nueve días, sufrió el mismo problema durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; aseguró que había sido un caso de deshidratación y después de beber varios vasos de agua dijo sentirse mucho mejor.

