EL PRESIDENTE ANDRES Manuel López Obrador ya le puso a los civiles fecha de entrega, a los mandos militares, del Corredor Interoceánico del Itsmo.

Será el próximo 23 de marzo cuando Rafael Marín Mollinedo y todo su equipo lo transmitan a la Secretaría de Marina. El tabasqueño dispuso que sean los marinos quienes administren su construcción.

De entrada, a la dependencia que comanda José Rafael Ojeda Durán se le encomendó realizar un arqueo o suerte de auditoría de los avances que cada contratista registra en todo este tiempo de construcción.

El inquilino de Palacio Nacional dio manga ancha al almirante secretario para que decidan qué empresas privadas siguen y cuáles se van. No se van a tocar el corazón, si es necesario rescindir contratos.

Y es que hay enojo por el gazapo que significó el descarrilamiento, el mes pasado, del Ferrocarril del Itsmo de Tehuántepec (FIT), el cual evidenció la falta de rigor del equipo de Marín en cuanto a la supervisión de la obra.

Ver nota: Capturan a presunto culpable del asesinato de tres mixes en EU

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales fueron cerca de la localidad de Palomares, Oaxaca, que está como a la mitad del tramo Ubero-Mogoñé, que se le asignó a un consorcio español y mexicano.

Se trató de Grupo Caltia, que dirige aquí Manolo Tobar, y La Peninsular, propiedad de Carlos Hank Rhon. Uno de los rieles pasó sobre los durmientes y los quebró. Marín aseguró que fue un accidente.

Esta otra obra insignia de la 4T se construye sin detener la operación del tren. Cada mes y medio se permite que éste circule por la vía para mover carga, lo que obliga a armar y desarmar la infraestructura.

Pero en esta última ocasión las contratistas no colocaron el balastro necesario y cuando el tren pasó encima de los durmientes los destruyó. Durmientes y rieles terminaron doblados a lo largo de dos kilómetros.

En La Peninsular están muy molestos y no descartan demandar a la empresa Proyeco, que dirige Tomás Toranzo, por haber hecho mal el proyecto ejecutivo de las vías del FIT. Solo así salvarían su propio contrato.

Lo del descarrilamiento es una raya más al tigre en este megaproyecto. La construcción de los rompeolas que se le encomendó a INDI, de Manuel Muñozcano, va muy atrasada.

López Obrador ha ido quitando atribuciones poco a poco a Marín, como las Administradoras Portuarias Integrales de Coatzacoalcos y Salina Cruz, que por Decreto pasaron esta semana al control de la misma Marina.

Ver nota: Las dudas que dejó la muerte de “El Mijis” tras 30 días de búsqueda

La vía del FIT se extiende por 203 kilómetros desde Medias Aguas, en Veracruz, hasta Salina Cruz, en Oaxaca. Su rehabilitación se dividió en cinco tramos. La Marina va decidir ahora qué contratistas se quedan.

A ESCASAMENTE 18 días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ayer, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó la declaración de saturación del actual Aeropuerto Internacional de la CdMx (AICM). Lo que en esencia ordena la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que maneja Jorge Arganis, es que se haga un análisis inmediato sobre la disponibilidad de slots (horarios de aterrizajes y despegues) para, de ser necesario, cambiar las reglas de este insumo, y que al mismo tiempo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Víctor Hernández, analice la nueva capacidad que tendría que tener el AICM, considerando la entrada en operaciones del AIFA. La publicación de ayer es el primer viso de que la actual capacidad del Benito Juárez, que es de 61 operaciones por hora entre llegadas y salidas, se va reducir a la brava por la 4T para obviamente obligar a las aerolíneas a enviar vuelos a la nueva terminal de Santa Lucía.

HABLANDO DE AEROPUERTOS, quien aún no ha sido ratificado por el Consejo de Administración como Director General del Aeropuerto Internacional de la CdMx (AICM), es Carlos Morán. Sin embargo el ex Subsecretario de Transporte con Javier Jiménez Espriú ya puso de cabeza a todos. Desde horarios matadores y sin sentido, hasta groserías y malos tratos, los trabajadores del aeropuerto están cansados de la situación. Hace unos días renunció la directora Comercial, Paulina Terrazas. Aún sin responsable Moran dispuso de locales comerciales para sus amigos. A Alsea, de Cosme y Alberto Torrado, les entregaron dos locales en la Terminal 1. La operadora de franquicias se afianzó como el arrendatario con más presencia en comida rápida en la terminal. Como en el Corredor Interoceánico del Itsmo, no se descarta que muy pronto llegue un militar a dirigir el AICM.

EL PRI ESTÁ hoy de manteles largos. Celebra su 93 aniversario. En los círculos políticos y empresariales se preguntan si lo que queda del partido que preside Alejandro “Alito” Moreno alcanzará el centenario. Hoy su liderazgo es cuestionado por la escasa confianza que genera su líder dentro y fuera del tricolor. Tal es su debilidad, que los escasos triunfos obtenidos recientemente se han dado en alianzas con el PAN y el PRD. El fantasma de la traición ronda en su sede nacional, tras las versiones de que el PRI cederá ante Morena en las negociaciones de la Reforma Eléctrica, a cambio de mantener Hidalgo, uno de sus últimos bastiones, con su candidata Carolina Vigiano, esposa del presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, encargado de dialogar con las huestes de Andrés Manuel López Obrador en San Lázaro.

ALGO PASA EN la refinería de Cadereyta, que dirige Martín Rodríguez Aboites. Desde el miércoles bajó la carga de crudo, tanto que tuvieron que sacar una de las dos plantas primarias por falta de petróleo. A finales de febrero pasó algo similar en la refinería de Tula. Esta situación, atribuida a Pemex Exploración y Producción, que lleva Ángel Cid Mungía, tiene muy molesta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Y es que de ella depende la operación del sistema nacional de refinación y la producción de petrolíferos a partir de la materia prima que le surte la petrolera. Hay quienes inscriben este episodio en el largo historial de golpeteos y contragolpeteos de Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero, quien fue quien le cortó el suministro.