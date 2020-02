Otro caso de feminicidio, asesinan a menor de edad que había señalado a policías por acoso

Redacción

Guerrero.- Jacqueline Ramírez de 17 años fue encontrada muerta la mañana de este martes en el balneario de Coyuca de Benítez luego de que denunciara de forma pública que era acosada por unos policías.

Esta menor de edad había denunciado que le tomaban fotografías y que además trataron de revisar su celular. Escribió: “Ya me tienen hasta la verga estos putos chilangos ora me tomaron fotos me cargan coraje solo porque no les quise pasar mi número y porque no les hice caso…eso es un delito”.

Los reportes indican que fue encontrada a las ocho de este martes, tenía impactos de bala y huellas de tortura, su cuerpo había quedo sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Días antes había escrito: “También una vez me revisó y la muy pendeja, me quería dar y no me dio porque le dije que soy menor de edad. Ya me tienen harta de que siempre se burlan del pueblo pero si algo me llega a pasar, mi familia estará contra ellos”.

Ya antes se habían difundido alertas y videos sobre la actitud de este comando municipal, el que se distingue por vestir de negro e identificarse como originarios de la Ciudad de México.

G.R