Otras voces

Robots e impuestos

Mika es de Finlandia, un país reconocido como líder en innovación social. También es el hogar de la compañía Nokia, alguna vez la empresa telefónica más poderosa del mundo, hoy luchando por sobrevivir.

De igual modo le pasaba a Mika hasta hace algunos días. Ella quedó desempleada ya hace dos años, trabajaba en una pastelería, y tuvo que aplicar al seguro de desempleo. Hacía algunos trabajos extras pero no podía cobrar nada o los beneficios desaparecerían. Así que se mantiene desempleada.

Cuando recibió la noticia de que era parte de un proyecto piloto donde recibiría un ingreso básico universal, no lo creyó. En pocas palabras el gobierno iba a pagarle sus necesidades básicas, sin condiciones. Y así es.

El gobierno de Finlandia está adelantándose a todos, probando el Ingreso Básico Universal, en alrededor de 2 mil personas, durante dos años. A ver que pasa.

Esta es una propuesta que viene dando vueltas al mundo desde hace un tiempo, y puede parecer innovadora pero tiene algunas décadas ya. En 1790, el economista Thomas Paine ya lo había propuesto sin mucho éxito. Porque regresar a explorar estas ideas? Por los robots.

Uno de los impulsores actuales de un ingreso universal es el visionario Elon Musk, dueño de la compañía Tesla, argumentando que el incremento de empleos sustituidos por robots será cada vez más evidente y que en algún momento puede suceder que no existan tantos empleos para todos. Igualmente un estudio realizado en Estados Unidos, durante la Administración de Barak Obama, indica que existe una gran posibilidad de que alrededor del 50% de los empleos existentes, desaparezcan en la próxima década, derivado de la automatización originada por la inteligencia artificial y la robótica.

La desaparición del trabajo no es tampoco una amenaza nueva. Oscar Wilde el gran novelista escribió acerca de esto en 1891, creyendo que las máquinas nos quitarían el trabajo a todos. No sucedió, por lo menos no todos.

Definitivamente las políticas públicas de los países deben considerar que esta cuarta revolución industrial, liderada por autómatas, requiere un rediseño del gobierno y de la situación laboral de la sociedad. Si hoy un robot será capaz de hacer el trabajo de 100 ó mil personas, ¿Que debe hacer la autoridad pública, para que los 999 desempleados tengan una vida digna?

Hay varias alternativas que se están planteando, una es el ingreso universal ya mencionado, donde todos sin importar la actividad o la necesidad, reciben por igual el dinero necesario para subsistir; pero puedes trabajar?, Claro!! de hecho la idea es que lo hagas. Pero también se exploran alternativas menos complejas, pues para que a cualquier gobierno le alcance para mantenernos a todos, es indiscutible la necesidad de incrementar los impuestos. Primero tendría que pasar la charola para poder distribuirlo de nuevo. Disminuir la velocidad de los cambios es una buena alternativa; Establecer políticas donde los empresarios involucren más a los trabajadores en sus decisiones, o incluso establecer una proporción mínima de “humanos trabajando”, respecto a sus compañeros robots.

También en la educación se requiere hacer cambios en las políticas públicas. Se deben establecer criterios para cambiar rápidamente de actividad, pues no sabemos que empleos sobrevivirán y cuales no, por lo que la velocidad de adquirir competencias nuevas será indispensable. Al mismo tiempo, las personas deberán transformar su perfil profesional e incluso migrar de ciudad o país para establecer una nueva actividad de trabajo.

Lo único seguro y constante es el cambio, y en esta ocasión el cambio viene a toda velocidad, por lo que debemos estar conscientes de como las políticas de gobierno a nivel mundial deberán adaptarse antes de que sea demasiado tarde. Y es que los robots no pagan impuestos. Tal vez deberían.

Te invito nuevamente a que tomes 2 minutos para pensar en que trabajarías si todas tus necesidades básicas fueran cubiertas, cual sería tu trabajo ideal, si un robot ya pudiera hacerte todo?