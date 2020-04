Otras voces

La Ley de la Selva

Mowgli fue llamado así por su madre adoptiva Raksha, una loba valiente y brava que después de sentar cabeza y formado una familia no había mostrado recientemente porque la conocían en la manada como ‘el demonio’. Pero la ocasión ameritaba que la brava loba sacara las garras y defendiera sus creencias y a los suyos.

El objeto de la defensa de Raksha no era uno de sus lobatos, con algunas semanas de nacidos que peleaban fraternalmente entre sí por alimentarse de su protectora madre. Lo que mamá loba buscaba defender era al que había decidido recibir como parte de su familia; un cachorro humano que acababa de perder a sus padres.

El pequeño descarado, sin miedo fue tras el alimento de la loba, disputando con sus competidores la fuente de alimento. Esta actitud sacudió el corazón de la fuerte loba y lo recibió para siempre como su hijo.

Y ahora el tigre Shere Kahn buscaba arrebatarle la vida al pequeño cachorro humano, buscando que la venganza sanara el daño que la batalla contra los padres del pequeño, había dejado en el orgullo del tigre de bengala. Y es que al enorme tigre lo habían vencido con la ‘flor roja’, como llamaban los animales al temible y portentoso fuego, propiedad de los humanos.

Y así Mowgli, ‘la ranita’ sin pelo en su cuerpo, impulsandose con sus piernitas entre sus nuevos hermanos comenzó su vida como lobo, en la selva.

El cachorro humano fue recibido en la manada y creció siendo protegido y educado por sabios animales, principalmente una imponente pantera negra llamada Bagheera y un oso pardo llamado Baloo.

Baloo era un duro pero sabio maestro que le enseñaba a los jóvenes lobos -y en especial a Mowgli- todo lo que tenía que saber para sobrevivir. Los animales conocían estas enseñanzas como la Ley de la Selva.

El Libro de la Selva, escrito en 1894 es un conjunto de relatos y poemas, escritos por el inglés nacido en la India, Rudyard Kipling.

Esta joya universal esta llena de enseñanzas ocultas en las aventuras del ‘cachorro humano’ Mowgli durante su tiempo como parte de la manada o ‘el pueblo libre’ como se llamaban a sí mismos.

Muchos conocemos esta historia por la alegre y musicalizada versión cinematográfica de 1967, uno de los últimos trabajos en los que se involucró personalmente Walt Disney. De hecho Walt nunca pudo ver el filme concluido, pues falleció antes de su culminación.

The bare necessities cantada por Baloo – en español lo más vital, interpretada por Tin-Tan- o I Wanna be like you cantada por el Rey Louie, el orangután -que recibió la voz del único Louis Prima- son canciones que quedaron por siempre grabadas en el recuerdo colectivo, parte de esta obra maestra de la animación tradicional.

Pero el libro de Kipling -primer inglés en ganar el premio Nobel de Literatura- es un poco más oscuro que la ligera versión de Disney. Si bien es una fábula que proyecta en los animales muchas conductas humanas -algunas buenas y otras no tanto- no cuenta con la dulzura e ingenuidad de la versión animada. Y hay una razón para eso, porque la ley de la selva, la máxima enseñanza de esta obra universal, no tiene nada de dulce, pero tiene todo de real. La ley de la selva se aplicaba en el mundo de finales del siglo XIX y sigue aplicando ahora.

No quiere decir que la ley de la selva, solamente implica comer o ser devorado -que definitivamente es parte de esta- también muestra los límites que deben respetarse; donde valores como la lealtad, la protección de los más débiles -cachorros y ancianos- y el bien común se presentan de una forma magistral.

El libro muestra cómo los intereses particulares pueden dañar a la comunidad y por otro lado, respetar la ‘Ley’ ayuda a darle forma a una convivencia ‘civilizada’.

La ley de la selva habla de respeto, sobre todo en situaciones de crisis; como cuando en la historia llegó la sequía y la ‘tregua del agua’ fue declarada por el sabio elefante Hathi; donde ningún animal puede atacar a otro mientras esta descansando o bebiendo en los pocos lugares donde hay vital liquido. El agua va primero que la comida.

Además de ser una obra muy entretenida, el aislamiento es buen pretexto para leerla total o parcialmente, porque en estos tiempos en los que la incertidumbre puede atacarnos generando angustia y temor, nos ayuda el recuerdo de que somos una comunidad que cuida a los más necesitados, que respeta las diferencias entre sus miembros, que no se deja manipular por intereses particulares, que agradece y recuerda. Porque esa, es la Ley de la Selva.