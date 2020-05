Otras voces

Latino en el BM para AL

Luego de que el español Humberto López estaba como interino desde febrero pasado, finalmente se nombró al colombiano Carlos Felipe Jaramillo como vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Nos dicen que con ello se convierte en el segundo latinoamericano en ocupar esta posición que maneja una cartera de 32 mil millones de dólares para la región, después de que el mexicano Jorge Familiar fuera el primero entre 2014-2019. Sustituye formalmente a Axel van Trotsenburg, de nacionalidad austriaca-holandesa, quien se desempeñó en el cargo de octubre de 2019 a enero de este año. Anteriormente estuvieron el turco Hasan Tuluy y la estadounidense Pamela Cox. El nuevo directivo va a asumir funciones a partir de julio y tendrá que enfrentar el reto de apoyar a sus paisanos latinoamericanos del impacto que se genere por la pandemia de coronavirus.

Autos y T-MEC, clave

Nos dicen que una de las razones por las cuales el Consejo de Salubridad General declaró como esenciales a más actividades económicas, entre ellas la industria automotriz, fue por su relevancia dentro del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor oficialmente a partir del 1 de julio próximo. Nos cuentan que el propio titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, así lo destacó durante una entrevista que ofreció en televisión, en la cual explicó que la apertura de actividades en Estados Unidos se dará antes que en el territorio mexicano. Por eso es indispensable ‘empatar’ a los sectores, como el automotriz, que les proveen insumos a los vecinos del norte. Además, el secretario de Hacienda enfatizó que ese es el primer paso serio de una estrategia para apalancar en gran medida el futuro del país al acuerdo comercial.

Propuestas, no solamente críticas

Después de confirmarse el cierre de las tiendas Elektra, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se reunió con un grupo de colaboradores de la empresa porque, nos dicen, el empresario considera que deben tenerse propuestas y no solamente críticas. Nos cuentan que ante sus empleados, Salinas Pliego compartió que lo cuestionaron por seguir una ruta distinta a la que sigue todo mundo para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus, y su respuesta fue que sentía que era su responsabilidad como mexicano y ciudadano. Al empresario no les sorprendieron las respuestas a sus decisiones, nos comentan, sino que no existieran otras propuestas. Sin embargo, nos dicen que Salinas Pliego aseguró a sus colaboradores que cree en el Estado de derecho, y por eso se acatarán las disposiciones de las autoridades.