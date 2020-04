Otras voces

Voces en el Silencio

La mujer a lo largo de la historia ha tenido grandes retos en la búsqueda de igualdad en sus derechos. Si bien hoy estamos frente a un movimiento social que busca resaltar lo valiosa y necesaria que es la presencia de las mujeres en la vida cotidiana, no debemos olvidar los siglos de historia que hay detrás de la lucha por un trato digno, equidad de oportunidades y respeto a la mujer.

Algunas civilizaciones antiguas, como los Vedas en la India, o en el Antiguo Egipto tenían clara la igualdad entre hombres y mujeres, permitiendo a estas todas las actividades de la época en igualdad de condiciones. Una mujer podía establecer contratos legales, ser dueña de tierras y propiedades, e incluso gobernar el reino.

En la India, Egipto y Mesopotamia la mujer era vista en igualdad, sin embargo en Grecia y Roma -la cuna de la civilización occidental- la mujer no era capaz de realizar muchas cosas sin el aval de un hombre, e incluso había pensadores como Aristóteles que veían en la naturaleza femenina un toque malvado y peligroso. En el caso de la cultura oriental específicamente en China, las mujeres eran vistas cómo seres inferiores, con más parecido a una propiedad que a un ser vivo lleno de posibilidades.

La herencia de los romanos en toda Europa, motivó que por siglos se mantuviera la ideología de iniquidad entre los hombres y las mujeres, despertando un cambio hasta finales del siglo XVIII de la mano del movimiento social más representativo de Francia, La revolución Francesa.

En estas épocas de cambio surgieron varias voces que defendieron diferentes causas sociales, y entre esas voces podemos comenzar a escuchar algunas que dedicaron su vida a la defensa de los derechos de la mujer.

Una de estas voces fue callada por la Guillotina. La voz de Olympe de Gouges, activista que escribió un manifiesto acerca de los derechos de las mujeres francesas, documento que fue considerado ofensivo para unos y una parodia para otros hombres del momento. De Gouges fue arrestada por sus ideas y se convirtió en una de las tres mujeres decapitadas en el Reino del Terror; la única condenada por sus ideas y no por su participación política.

Otra voz contemporánea pero de origen británico, fue la de Mary Wollstonecraft. Mary es considerada una de las pioneras en los derechos de las mujeres, de las primeras feministas de la historia que logró una influencia significativa con sus escritos y con sus acciones, sembrando una semilla que hasta la actualidad sigue dando frutos.

Mary estaba convencida que los hombres y las mujeres eran igualmente capaces de sobresalir en la sociedad, y que lo único que limitaba a las mujeres era la falta de oportunidades de educación. Ella personalmente fue maestra de varias mujeres, jóvenes de buenas familias que comenzaron a ver su posición en el mundo de una manera distinta a sus antepasados, gracias a la influencia de Wollstonecraft.

Escribió varios documentos donde defendía su causa a favor de las mujeres, ademas de otros temas como la esclavitud y la inequidad en la distribución de la riqueza. Sin embargo su vida fue la que brindó mayor inspiración para las mujeres en los años por venir.

Su vida amorosa, la intensidad al expresar sus ideas y la constante rebeldía ante los cánones establecidos llamaron la atención de muchas personas aún después de su muerte.

Su muerte fue prematura, causada por la fiebre de parto, infección común en 1797 ocasionada por complicaciones de higiene y cuidados durante el parto.

Con 39 años de edad, Mary Wollstonecraft dejó muchos manuscritos sin concluir, a su segunda hija recién nacida sin su madre y una semilla que germinaría en varios corazones.

Tal vez la voz de esta mujer no sea muy reconocida por la historia, pero eso no significa que le haya faltado eco.

La biografía escrita por su viudo causó mucha polémica y desprestigio en el momento de su publicación por el estilo de vida intenso y poco ortodoxo de Mary. Con el tiempo nos recordaría lo congruente que eran sus ideas y la vida que vivió.

La influencia de Wollstonecraft es notoria en una de las escritoras más conocidas del siglo XIX, Jane Austen, que utilizó muchas de las ideas escritas por Mary para reflejar su visión feminista a través de sus personajes, compartiendo las ideas de Wollstonecraft a millones de personas.

Otro legado valioso es el que dejó la hija de Wollstonecraft.

Frankenstein de Mary Shelly es un legado literario invaluable escrito por una mujer educada y capaz, ejemplo claro de lo que su madre creía.

La voz de Mary Wollstonecraft sigue resonando en la lucha de las mujeres por ser reconocidas en igualdad hasta el día de hoy.

Muchas voces han sido calladas, voces que necesitaban ser escuchadas y que no lograron alzarse sobre la multitud.

Pero la esperanza se mantiene. Solamente se necesita que una voz logre escucharse por encima de la injusticia, la violencia y la represión. Te invito a que seas esa voz, incapaz de ser silenciada.