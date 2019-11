Otras voces

Cuauhtémoc Trejo: música y amistad

La música limpia las palabras. Al ocurrir ante uno —no sólo ante los oídos: ante el cuerpo entero—, la música consuma instantáneamente un acto de convencimiento general: que mientras dure —mientras la música sea— no son ya necesarias las palabras.

Suena la música y de golpe las palabras se quedan atrás: tímidas, blancas, calladas, indecisas de dar el paso que las haría oírse. Tomadas de la mano para mejor quedarse fijas en la línea de su inmovilidad.

Así quedó probado el pasado domingo en la larga estancia de paredes blancas y piso de barro que hace de sala de conciertos, galería y espacio de encuentro en el Museo Gene Byron, de Marfil. Movidos a la vez por el horror y por el afecto, se reunieron ahí unos ciento cuarenta amigos de Cuauhtémoc Trejo (tiene muchos más) para intentar atenuar el primero y reafirmar el segundo.

Al traspasar el umbral de la ex Hacienda de Santa Ana, muchos tenían en la cabeza y en la boca el relato del drama que Trejo vivió días atrás (“qué barbaridad”, “cómo pudo ser”, “a lo que hemos llegado”). El bisbiseo duró poco y a la 1 en punto el silencio se impuso: Montserrat Murra Zimbrón presentó una muestra de sus cuadros, Cuauhtémoc Trejo entendió que nada tenía que explicar, y junto a Christian Topp los tres se vieron sumidos y sonrientes en un oleaje de aplausos.

Enseguida todo se disolvió hasta ser nada cuando Bach y Saint Saëns se apropiaron del lugar. Entonces el espacio adquirió la textura del tiempo —que al encapsularse se vuelve terso— y todos entendimos que las palabras intercambiadas al llegar ya no tenían cabida ahí.

No pasa lo mismo con el ruido: el chirriar de unas llantas, el timbre de un teléfono celular, el cuchicheo de una señora que le enseña a otra cómo funciona su iPhone (como todos, pero ella no lo sabe, o dejaría de emocionarse si lo supiera). No, el ruido no se arredra y se cuela hasta el punto en que supone que puede dañar más: como serpiente o cauce de agua.

Pero también ante él —¡ring-ring!, ¡toc-toc!, ¡scriiich!— la música despliega sus artes disuasorias: se eleva un metro por encima del ruido rastrero, trepa un escalón de éter y transcurre en una capa más alta del aire que nos une en la sala, como quedan unidos los bañistas que flotan y saltan en la misma alberca.

Detenida un segundo la ejecución de su flauta y del arpa de Topp, Cuauhtémoc Trejo intercala unas líneas de un poema de Tagore: cortísimo, más hecho de música que de palabras. Y la música impone de nuevo su imperio a la vez pacífico y absoluto. Oímos entonces “La source” de Alfonse Hasselmans y unas notas de cuna de Gabriel Fauré, antecedidas de una breve anécdota de Topp, padre reciente, más compuesta de suspiros que de palabras, que siguen felizmente ausentes.

El trance musical se cierra con aires de Gluck y Bizet, un sobresalto alegre de Ludwig Sphor y las lecciones danzantes de Marin Marais y Jackie Bert.

Los ciento veinte espíritus presentes hablan con las sonrisas y las palmas, callados y elocuentes. Las palabras siguen un paso atrás, ahora más blancas; la música las limpia.

Todavía más: la música adelgaza el mundo, transparenta las capas superpuestas de realidad, traspasa las cortinas turbias que nos rodean. De nuevo, Cuauhtémoc Trejo tiene entre sus manos una flauta.

Comentarios

Comentarios