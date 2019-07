Otras voces

Trump, el odioso ganador

AMLO dice que su mejor política exterior es la interior, Trump dice con acierto que su mejor política interior es la exterior. El desempeño del estadounidense en el G-20 confirma que, odioso como es, fue la figura en la reunión internacional. Trump es el odioso ganador. El presidente mexicano ausente, regresó a la figura del mexicano taimado, inseguro, escondido del mundo. Una especie de ‘Jamaicón’ Villegas o ‘Chango’ Casanova de la política que les entra la nostalgia al estar fuera del confort de su entorno.

En México no hay conexión con la reelección. Desde la Revolución es un tema constitucionalmente vedado para el nivel presidencial. Inició apenas con la reelección de ayuntamientos y en los poderes legislativos. En la UNAM por el contrario existe la reelección desde 1945. Salvo Jorge Carpizo que siempre estuvo en contra de ser reelecto y Rivero Serrano tan deficiente que perdió su reelección ante Carpizo, los rectores recientes se han reelegido debido a una exitosa primera gestión. Pronto se hablará de la reelección universitaria al concluir primer periodo del rector Enrique Graue.

Trump habrá de reelegirse en 2020 porque todo se ha ido acomodando a su favor. México fue factor crucial de su victoria frente a Hillary Clinton. Cuando se presentó en Los Pinos, en su entonces incipiente carrera política, México le ofreció su primera imagen pre-

sidencial. La promesa del muro y la denostación de los mexicanos le hizo ganar la presidencia. Ahora México seguirá jugando un papel central para su reelección.

Como dice Paul Waldman del ‘Washington Post’: George W. Bush se reeligió, después del 11 de septiembre, bajo la promesa de mantener la seguridad en EE. UU. Clinton lo hizo sustentado en una reforma fiscal y otra de carácter penal, mientras Obama mantuvo el mensaje de que Obama estaba muerto y General Motors había revivido.

Los tres presidentes reelectos buscaron el apoyo de personas ajenas a sus bases, pero Trump no los necesita. Sabe que con sus seguidores puede reelegirse y no va a distraerse con los indecisos, independientes o liberales que perciben la debacle del Partido Demócrata. Trump es lo peor que hay, pero aun así lo idolatran sus seguidores. Entre republicanos él se dice preferido por 90-94 por ciento. Tales cifras pueden ser mentiras, como siempre que habla, pero Gallup entre republicanos le da 87% y CNN 86%. Los partidarios de MAGA (Make America Great Again) le dan 100%. Con eso le basta.

Si no alcanzaran estos números, la balcanización del Partido Demócrata juega a su favor: 25 candidatos en las primarias, de los cuáles es difícil hacer uno que pueda enfrentarlo. Ninguno de los aspirantes demócratas se muestra como un candidato que pueda vencer a Trump. El único podría ser el vicepresidente Joe Biden, pero la lucha interna impedirá una alianza demócrata. Por lo pronto Trump, bueno para los apodos, ya habla del “Sleepy Joe” el somnoliento, que hace esfuerzos para no quedarse dormido en actos públicos.

Según una encuesta reciente de Gallup 35% de los estadounidenses se considera conservador, 35% se considera moderado y solo el 26 % se considera liberal. El problema de los liberales es que todos los candidatos están en ese segmento (26%) que está a favor de abrir las fronteras (open borders), lo cual es una tontería. No siquiera un gobierno socialista como el mexicano está de acuerdo con abrir las fronteras a los migrantes. La vigilancia mexicana en las fronteras sur y norte ha hecho exclamar a Trump que AMLO es muy inteligente.

El proceso electoral estadounidense está muy lejos, pero nunca ha estado ese país tan cerca de perder efectivamente el liderazgo político y económico que lo caracterizó durante el siglo XX. Estados Unidos pierde mientras el odioso ganador resultará seguramente otra vez el odioso victorioso.