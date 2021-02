Redacción

Celaya.- Aun en día festivo autoridades de Celaya seguirán otorgando vales para rellenar tanques de oxígeno.

Funcionarios del gobierno local dieron a conocer que este lunes 1 de febrero aún cuando no habrá labores administrativas, sí se seguirán otorgando vales para oxígeno medicinal.

Este lunes la atención será de 8 am a 10 am en el módulo de atención ubicado en el parque Ximhai no obstante también se dio a conocer que este lunes sólo se otorgarán 25 vales y no 50 como se han venido otorgando diariamente.

Autoridades indicaron que la última semana de enero cerró con 178 vales de recargas de oxígeno medicinal otorgados a los ciudadanos.

Mientras tanto en la planta de Infra ubicada en la ciudad Industrial cada día han sido más largas las filas y por lo tanto la espera más tardada por la demanda de personas que acuden buscando el oxígeno medicinal no sólo de Celaya sino de municipios de la región.

