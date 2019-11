Otorgarán más recursos a los municipios del sur

Los alcaldes de Acámbaro y Jerécuaro ven con buenos ojos este nuevo apoyo que permitirá desarrollar más proyectos en sus ciudades, sobre todo en cuestiones de infraestructura

Onofre Lujano

Acámbaro.- Ante los recursos extras para los municipios anunciados por el presidente de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, Alfonso Ramírez Cuellar, por 31 mil 600 millones de pesos dentro de la Ley de Ingresos 2020, los alcaldes Luis Alberto Mondragón Vega y el acambarense Alejandro tirado Zúñiga mencionan que este es el revire del gobierno federal ante las políticas económicas del año 2019.

El alcalde de extracción priista, Luis Alberto Mondragón Vega, respecto al tema mencionó que le parece que es una rectificación de la política pública que quería el gobierno federal ir manejando y donde es importante fortalecer a los municipios por medio del presupuesto.

Espera que contemplen los proyectos ingresados: “me han comentado que todos metieron proyectos. En el caso de Jerécuaro también lo hicimos, los metimos en el Congreso de la Unión están validados y obviamente fortalecerían mucho el tema de la infraestructura municipal; es positivo y favorable para que se genere esta reversa”, comentó el alcalde.

Comenta que como municipio deben garantizar el estudio, la operación en el territorio de lo que es vital para cada zona o comunidad, en cuanto al ramo 33 o 28: “los municipios tenemos lineamientos , los ramos también de cómo se tienen que ir ejecutando el recurso y de los despilfarros no me atrevería a señalar o comentar alguna situación en contra de alguna municipio, porque no conozco en realidad, pero hemos tratado de ser cuidadosos y manejar una política de austeridad y, por supuesto, de eficientar el gasto”, resaltó.

Por su parte, el alcalde acambarense Alejandro Tirado Zúñiga, de extracción de Morena, explicó que este anuncio es importante para los municipios, porque se requiere reactivar sobre todo la industria de la construcción.

Refiere que se espera que esto venga aliviar un poco la falta de recursos: “al municipio es donde llegan los reclamos de la ciudadanía en torno a las obras de infraestructura y los servicios y es buena noticia para quienes representamos la presidencia municipal en los más de 2, 400 municipios del país” comentó el edil.

Dijo que es importante que los alcaldes vean y apliquen en buena forma los recursos federales: “en Acámbaro estamos viendo medidas de austeridad y eficiente el gasto público porque hemos hecho obra con la participación ciudadana. Esperamos aplicar esos recursos y que seamos responsables de ellos y poderlos comprobar en tiempo y forma”, resaltó.

Comentarios

Comentarios