Otorgan ‘Pípila de plata’ a ‘La Gacela’

El próximo 28 de septiembre se dará el reconocimiento a la deportista, este galardón se entrega a reconocidas personalidades que hayan contribuido a la sociedad y se hayan destacado por sus acciones y logros

Ciudad de México.- Laura Galván, ‘La Gacela de la Sauceda‘, fue elegida por el club de Leones de Marfil para recibir la distinción del ‘Pípila de Plata’ que se entrega cada año reconocidas personalidades que han contribuido de alguna manera a la sociedad y se han destacado por sus acciones y/o logros.

Sobre este reconocimiento que recibirá el próximo 28 de septiembre como parte de los festejos de la batalla de la toma de la Alhóndiga de Granditas, Laura Galván se dijo feliz, satisfecha y muy alagada de que la hayan nominado a recibir esta distinción, lo cual dijo esperar sea un ejemplo para niños y jóvenes para que vean que si pueden cumplir sus metas.

“Me siento bien alagada por este premio, me enteré que me habían propuesto y sí fui elegida para que me lo dieran pues sí me sentí muy alagada, es un premio bien especial porque se ha dado a personas muy importantes y con mucha trayectoria y es algo con lo que me siento muy contenta (…) esto me motiva mucho y espero que esto sirva de motivo a niños y jóvenes para que vean que si pueden lograr sus objetivos”, señaló.

Galván explicó que para ella resulto muy emocionante y es motivo de orgullo el haber retornado a México tras ocho años de vivir en el extranjero y retomar su carrera deportiva.

Aseguró que “hay Gacela de oro” para rato, pues dijo que su reto ahora es conseguir boleto para Tokio 2020 y para ello adelantó que su preparación en México concluirá en diciembre y en enero volverá a viajar al extranjero para conseguir su meta.

