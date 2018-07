Otorgan a Paniagua su constancia de mayoría

Es primera vez en los últimos 21 años que el PAN no obtiene la mayoría simple; la nueva alcaldesa recibió un apoyo de 62 mil 586 votos

Luz Zárate

Celaya.- Elvira Paniagua Rodríguez, recibió su constancia de mayoría, con la cual se convierte en alcaldesa electa de Celaya para el periodo (2018-2021).

En presencia de los representantes de todas las fuerzas políticas, el presidente del Consejo Electoral Municipal, Octavio Olvera, entregó el documento a Elvira Paniagua tras haber obtenido 62 mil 586 votos.

En los últimos 21 años que tiene gobernando el PAN en Celaya, es la primera vez que el ‘blanquiazul’ no alcanza la mayoría simple.

Paniagua Rodríguez sólo alcanzó a meter cuatro regidores y dos síndicos más ella como presidente municipal serán siete miembros de la fracción del PAN; que se sumarán a los tres ediles de Morena, tres independientes, uno del PRI y otro del Verde.

El segundo lugar, lo obtuvo la candidata de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Italia Almeida, que en conjunto recibió un apoyo popular de 48 mil 178 votos.

En la tercera posición, se colocó el candidato independiente, Javier Mendoza Márquez; quien logró tener 38 mil 118 votaciones.

La candidata del PRI, Montserrat Vázquez logró 18 mil 663 sufragios.

El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se quedaron sin representación en el próximo Ayuntamiento.

El Cabildo quedaría conformado por la fracción del PAN, Elvira Paniagua como presidenta; los síndicos panistas Jorge Armengol Durán y Adriana Audelo Arana y los regidores Carlos Rivas Aguilar, Martha Angélica Ramírez Barba, Aldo Sahib Velázquez Velázquez y Rebeca Lomelín Velasco.

Por Morena entrarían: Uriel Austin Pineda Soto, Bárbara Varela Rosales y Gerardo Sierra Ríos.

Los regidores que entraron por la vía independiente serían: María de la Salud García Rodríguez, Mauricio Hernández Mendoza y Mónica Delgado.

Mientras que el PRI pasaría de ser segunda fuerza política a cuarta y sólo entraría con un regidor , siendo éste, Ezequiel Mancera Martínez y del Partido Verde quedaría Juan Carlos Oliveros Sánchez.

Elvira Paniagua garantizó que habrá gobernabilidad pues dijo es buena negociadora y destacó que espera que los regidores de otras fuerzas políticas se den cuenta que ya no es tiempo de campaña, que ya son parte de un Ayuntamiento.

“Escuché la entrevista que dieron (los regidores independientes), dijeron que no van a trabajar en lo obscurito, ya hablemos de un cuerpo colegiado, a ver su candidato (Javier Mendoza) ya no es candidato, tuvo la posibilidad de quedar tres personas de esa planilla, que esas tres personas que por primera vez tienen la oportunidad lo aprovechen, ojalá se sumen”, señaló.

Fue casi a medio día cuando Elvira Paniagua recibió su constancia y minutos después señaló que llegará a aportar su experiencia por Celaya y buscará reunirse con su equipo y con el Ayuntamiento electo.

Aseveró que está abierta a las propuestas de los ciudadanos, que tendrá “los oídos bien abiertos”, que será una alcaldesa “de campo”, y que escuchará y atenderá a todos incluso a los que no no compartan su misma ideología.

Respecto a su gabinete, la alcaldesa electa, manifestó que ella los designará y aseguró que no recibirá presión ni de su partido ni del gobierno estatal.

Agregó que ya se integró a sus labores en el Congreso Local desde la presente semana, pues su licencia como diputada venció el 2 de julio.

Buscará acercamiento Lemus con nueva presidenta

Luego de que Elvira Paniagua Rodríguez, recibió la constancia de mayoría que la acredita como presidenta municipal electa, el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, señaló que buscará un acercamiento para organizar la transición del gobierno.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) fue favorecida con el 33% de los votos de la elección municipal, obteniendo una vez más el triunfo de este organismo político en Celaya.

Una vez que se oficializó el triunfo de Paniagua Rodríguez, en los próximos días estará ocurriendo una reunión entre los dos alcaldes.

“Hay que establecer una comunicación de cómo es que viene avanzando la administración, algunos proyectos que están en curso, los que estamos por cerrar, y la visión desde el punto de vista personal de lo que está siendo el trabajo en Celaya”, comentó.

Asimismo dijo que en los próximos días se estará integrando el equipo de entrega-recepción junto con el gobierno entrante para iniciar este proceso.