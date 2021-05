Osuna refuerza a Diablos; vuelve a México tras seis temporadas en las Grandes Ligas

SUN

Ciudad de México.- Con la intención de recuperar el nivel que lo lleve de regreso al beisbol de las Grandes Ligas, Roberto Osuna fue presentado ayer como refuerzo de los Diablos Rojos del México, el mexicano quiere estar listo para reaparecer en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), desde el juego inaugural del próximo 21 de mayo en el estadio Alfredo Harp Helú.

“Muy contento de estar aquí, agradecido con los Diablos por darme esta oportunidad y contento de ayudar al equipo en la misión 17, venimos a trabajar fuerte y a cumplir con esa misión”, señaló el exjugador de los Astros en sus primera declaraciones.

Tras su paso por las Grandes Ligas, Osuna compartió que estuvo en constante comunicación con la directiva escarlata, pero no fue difícil venir a Diablos. “Siempre me han tratado bien y estoy con muchas ganas de ayudar al equipo a ganar. Me siento mucho mejor, es una decisión que consulté con mi familia y para el juego inaugural ya podré estar al cien por ciento”, comentó.

La posibilidad de volver a la MLB está latente. “Quiero estar saludable y si pienso en volver a Grandes Ligas, pero vengo a defender la franela de los Diablos, si sale una oportunidad para volver estaría bien. Es algo que el tiempo lo va a decir, ahora mismo estoy enfocado en el proyecto de Diablos y el tiempo que esté aquí, voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”.

Acerca de qué rol preferirá mexsport cumplir, apuntó: “En el rol que me necesiten voy a estar ahí, vengo a acatar órdenes, mi trabajo es estar listo, y quiero estar listo para el juego inaugural, ya estoy tirando bullpen y el siguiente paso será enfrentar a lanzadores”. Osuna no descarta ir a Juegos Olímpicos “y para lograrlo, todo depende de mi salud, para poder hacer grande cosas”, finalizó.

LC