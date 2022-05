Previo a su presentación de este viernes, los músicos de la OSUG volvieron a protestar por mejores salarios

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, a través de Rusell Allan Brown, contrabajista principal, reiteraron su protesta debido a los salarios mediocres, a la desatención y falta de apoyo a la música por parte de la Universidad.

Antes de iniciar el concierto para conmemorar a los músicos fundadores la noche de este viernes 27 de mayo, el músico Allan Brown, con 25 años en la Orquesta, dijo al público que quizás algunos se rascan la cabeza con toda esta parafernalia amarilla en los uniformes de los músicos.

“Lo llevamos para simbolizar nuestra protesta debido a la desatención y falta de apoyo a la música y a ustedes nuestro querido público”, enfatizó.

Rusell Allan Brown, contrabajista principal, durante su discurso de protesta. Foto: Especial

Agregó que a lo largo de veinte años, sistemáticamente han mermado los recursos dedicados a los conciertos, “en una apuesta en la que ustedes no detectarían la diferencia”.

Enfatizó que la más y más raquítica oferta de sueldos y prestaciones en comparación con otras orquestas del país, disuade a músicos filarmónicos de gran calado de concursar para puestos vacantes en la OSUG, asfixiando la calidad en la plantilla.

La misma falta de apoyo, dijo, se refleja en la cantidad de directores y solistas invitados.

También señaló que ya no hay presentaciones todos los viernes de la Orquesta Sinfónica completa, como siempre hubo hasta hace poco.

Además, poco a poco han reducido el tamaño de la orquesta y se ha restringido el repertorio de lo que pueden ofrecer al público.

Rusell Allan Brown señaló que en sus 25 años en la orquesta ha visto cómo de los cien músicos con que llegaron a contar, ahora hay menos de 70. Añadió que muchos de los colegas más pulcros de la orquesta son jóvenes que llegaron en el último lustro.

“La universidad además de pagar un salario mediocre a estos recién llegados, les niega la basificación. No tienen los mismos derechos que nosotros los añejos: carecen de servicios médicos y otras prestaciones. Así que tienen poco incentivo para quedarse con nosotros”, reitero el contrabajista.

La OSUG durante uno de sus ensayos. Foto: Especial

Acusó que la universidad suele jactarse de su gran orquesta, pero ha perdido la voluntad política para mantenerla.

“Tal vez no se dan cuenta de que ninguna orquesta Sinfónica en el mundo es autosustentable y que no gana plusvalía. O la dirección de la Universidad tiene otras prioridades, porque la difusión del Arte ya no tiene la importancia de antes”, lamentó.

Enfatizó que quienes integran la orquesta son un equipo comprometido, dedicado, que con un mínimo de apoyo bien administrado pueden competir decorosamente con las mejores agrupaciones de la Republica.

Pero advirtió que “hay un limite del menoscabo, debajo del cual de nosotros no podemos resanar, por mas ganas que le echemos”.

Finalmente reflexionó que en la OSUG batallan por su compromiso de cuidar en lo alto la mejor música de todos los siglos, “quizás la más pura manifestación del espíritu humano”.

“Y sabemos que si no se recita a ustedes, estas plegarias musicales quedarán muertas en sus partituras. Nos conmueve recitarlos con el esmero debido, convencidos de que el publico de Guanajuato merece acceso igual que el de Londres, Moscú o New York, y que siempre notan la diferencia entre un buen desempeño y uno no tanto”.

Foto: Especial

Rusell Allan Brown entonces pidió al público influir para ayudar a la OSUG a que sus protestas sean escuchadas.

“Les pedimos humildemente que ejerzan cualquier influencia que tengan, para ayudarnos a hacer comprender a nuestras autoridades, que la música no es un lujo, sino una necesidad. Larga vida a la OSUG”, concluyó, para dar paso al concierto.

