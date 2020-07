Osos polares están a nada de la extinción según estudio científico

Redacción

Estados Unidos.- El ataque perpetrado al a red social Twitter, la semana pasada y en la que se involucró la policía federal, rindió sus primeros frutos, luego de dar a conocer que todo comenzó con un mensaje entre piratas informáticos en la plataforma Discord, un servicio de chat usado por gamers, según informa The New York Times.

Según los primeros informes, el objetivo del mayor incidente de seguridad de la historia de Twitter era cometer estafas con criptomonedas, durante dos horas lanzaron mensajes de cuentas verificadas de importantes personajes, con lo que lograron reunir más de 120 mil dólares.

El diario estadounidense manifestó que las personas involucradas en el hackeo eran jóvenes amigos, no mayores de 18 años, sin vínculos con el crimen organizado.

También te puede interesar: Superman se vuelve tendencia por mostrar un video donde arma una PC Gamer

“Yoo bro“, escribió un usuario llamado ‘Kirk’, según una captura de pantalla de la conversación compartida con el diario estadounidense The New York Times. “Trabajo en Twitter / no se lo muestres a nadie / en serio”.

Cuatro personas que participaron en el esquema hablaron con el diario neoyorquino y compartieron numerosos registros y capturas de pantalla de las conversaciones que tuvieron el martes y el miércoles, demostrando su participación tanto antes como después de que el hack se hiciera público.

Las entrevistas indican que el ataque no fue obra de un solo país como Rusia o un sofisticado grupo de hackers. En cambio, fue hecho por un grupo de jóvenes, uno de los cuales dice que vive en casa con su madre, que se conocieron debido a su obsesión por poseer los usuarios “tempranos” o inusuales, particularmente una letra o número, como ‘@y’ o ‘@6’.

Kirk desempeñó un papel central en el ataque, que ingresaba y sacaba dinero de la misma dirección de Bitcoin a medida que avanzaba el día, según un análisis de las transacciones de Bitcoin realizado por NYT, con la ayuda de la firma de investigación Chainalysis.

Pero la identidad de Kirk, su motivación y si compartió su acceso a Twitter con alguien más siguen siendo un misterio incluso para las personas que trabajaron con él.

En su plática, el hacker ‘lol’ afirmó que deseaba hablar sobre su trabajo con Kirk para demostrar que solo habían facilitado las compras y adquisiciones de direcciones de Twitter menos conocidas.

En particular, especificaron que no habían seguido trabajando con Kirk una vez que comenzó más ataques de alto perfil alrededor de las 3:30 p.m. hora del este el miércoles.

“Solo quería contarte mi historia porque creo que podrías aclarar algo sobre mí y estar tan ansioso”, dijo “lol” en un chat en Discord, donde compartió todos los registros de su conversación con Kirk y demostró su propiedad de las cuentas de criptomonedas que solía realizar con Kirk.

‘Lol’ no confirmó su identidad en el mundo real, pero dijo que vivía en la costa oeste y tenía alrededor de 20 años. “Ever so anxious”, (“Muy ansioso” en español) dijo que tenía 19 años y vivía en el sur de Inglaterra con su madre.

También te puede interesar

RC