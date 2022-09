OSCAR AGUAYO: DEL ESCÁNDALO A LA PROMOCIÓN DE UNA AGRUPACIÓN POLÍTICA

COLECCIONISTA DE ESCÁNDALOS. Además de la nueva votación dividida en la sesión de ayer del IEEG, lo que llamó la atención fue que el solicitante del registro de agrupación política de esta asociación llamada “Corrijamos el rumbo” es ni más ni menos que Oscar Aguayo Arredondo, aquel personaje que saltara a la fama pública cuando fue uno de los acusados por el primer diputado local por Morena en Guanajuato, David Landeros de haberlo defraudado y engañado.

UNA TRAS OTRA. Aguayo se convirtió en un dolor de cabeza para el partido y lo padecieron hasta quienes se aliaron con él.

CONTEXTO. “Estos pillos siguen metidos en Morena. Yo no tengo nada en contra de López Obrador pero se terminó el juicio y se los gané. Me tienen que pagar gastos y costas de 300 mil pesos que pagué”, declaró en mayo de 2018.

DIRECTO. Landeros había renunciado a Morena en 2017 luego de un escándalo de filtraciones de audios, acusaciones de traición y fuego amigo que alcanzaron incluso a quien ya era dirigente estatal, Ernesto Prieto.

COMISIONES. Todo empezó cuando se filtraron unos audios en los que Landeros acusaba a algunos de sus asesores en el Congreso de desviar partidas que recibía como legislador y al dirigente estatal Prieto de cobrarle 20 mil pesos de su dieta.

ACUSACIÓN. “Me acusan de que me habían prestado un millón de pesos estos tipos y falsifican un documento que es exclusivo de este poder legislativo, me hicieron demandas, llevaron a mi casa actuario y actuaria para decirme con qué contaba para no deberles nada”, dijo en aquel entonces.

SIN REPARO. Unos días después, en León, Landeros entregó a la entonces lideresa nacional morenista Yeidckol Polevnsky los documentos con la resolución final que obligaba a Emiliano Cruz y Oscar Aguayo (sus asesores) a pagarle gastos y costas del juicio por 300 mil pesos tras dictaminarse la falsedad de la acusación.

TENAZ. Aguayo quiso ser candidato por Morena a la alcaldía de Guanajuato en 2018 ; no lo logró pero sí pudo estar en la planilla y formar parte del cabildo. Terminó su aventura allá y ahora quiere volver por sus fueros. Aquí sí va a requerir algo más que suerte.

DIPUTACIÓN MIGRANTE: MUCHO DEBATE, POCA PARTICIPACIÓN

PÍRRICO. Apenas 156 migrantes guanajuatenses que viven en el extranjero respondieron el cuestionario de la consulta vía electrónica realizada por el Instituto Estatal Electoral para analizar la viabilidad de que se cuente con una diputación migrante en la entidad.

PARA EL PESIMISMO. Al presentar la propuesta de infografías para difundir en redes sociales de la consulta realizada el pasado mes de febrero, Daniela Visani, responsable de recopilar la información dijo que de las poco menos de 115 mil guanajuatenses que tramitaron su credencial de elector en el extranjero, solo mil 319 decidieron dejar un correo electrónico.

POQUÍSIMOS. De esa cifra, apenas 156 respondieron el cuestionario que realizó el organismo.

BOTONES. Entre las preguntas que realizaron, destaca la de cuantos años de residencia en el extranjero debe tener quien aspire a una diputación migrante; 28% dijo que por lo menos 2 años; 35.3 dijo que 5 y el mayor porcentaje, 36.5 dijeron que no importa el tiempo de residencia.

MÁS DATOS. En la sesión de la Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses en el Extranjero se informó que de quienes decidieron responder la encuesta, la mayoría reside en Canadá, le siguen los que viven en Estados Unidos, ambos por encima del 35% y con 10 puntos porcentuales los que están en España.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer hubo otra votación dividida en el IEEG de 4 a 3 con los mismos actores y reparto.

Ya se vuelve una costumbre que mucho ilustra lo que pasa en este nuevo consejo general del Instituto Estatal Electoral que por primera vez encabeza una mujer.

Ayer, con 4 votos a favor y 3 en contra, el Consejo General del IEEG, determinó que no ha lugar a la solicitud de registro promovida por los ciudadanos Óscar Edmundo Aguayo Arredondo y José Manuel Aguilar Jasso para registrar a “Corrijamos el Rumbo” como agrupación política local.

Beatriz Tovar, Sandra Prieto y Nora García votaron en contra del acuerdo. Tovar dijo de plano que tal parece que hay un doble rasero para que el IEEG use o no su facultad reglamentaria.

DIEGO SINHUE: DESPUÉS DEL PRIMER AÑO, AMOR Y PAZ CON AMLO

Los gobernantes opositores a la 4T han aprendido en estos casi 4 años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador que no tiene ningún sentido ponerse en plan bravucón con el presidente.

Hay quienes no han tenido motivo o razón para cuestionar, criticar o rebelarse porque les ha ido bien en el reparto de recursos que al final es lo más pragmático que puede haber en cualquier actitud desde un cargo ejecutivo. Hay recursos para mi estado, no hay razón para golpear.

Pero entre los gobernadores que no militan en Morena o no les ha ido bien con recursos, la tentación y el instinto les ha llevado a ponerse el traje rebelde. En esas andaba, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hace exactamente 3 años cuando López Obrador se acercaba al primer informe de gobierno.

El gobernador de Guanajuato criticaba a la 4T, las expectativas altas y la decepción, lo mal que le iba en recursos a Guanajuato.

Pronto entendió el mandatario estatal que esa no era la vía correcta. Nunca fue el más duro ni el más incendiario.

Jamás se puso en un plan como lo hicieron en su momento, Enrique Alfaro de Jalisco; Javier Corral de Chihuahua o el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León. Estos 3 fueron en su momento, los más frontales y terminaron cediendo y cambiando hasta sacar la bandera blanca o literalmente alinearse a los dictados del presidente.

Diego Sinhue solo tuvo aquél arranque de rebeldía pero en realidad pocas veces se ha trepado al ring con el jefe del ejecutivo federal. No lo hizo cuando se vino con todo la embestida en contra de Carlos Zamarripa, el Fiscal del Estado que fue zarandeado por pesquisas e investigaciones de la 4T que quería tumbarlo ni tampoco cuando lo excluyeron de El Zapotillo.

Hay entidades que han recibido carretadas de recursos para obra y Guanajuato ha quedado relegado. Rodríguez Vallejo no tomó los guantes ni entonces ni ahora.

Lleva meses pidiendo una cita con el presidente para platicarle la alternativa para traer agua a León y la tardanza ya confirma la aversión o el desdén a Guanajuato.

Pero Diego Sinhue sabe que la disputa es estéril y que no va a lograr nada productivo. Se resigna y aguanta vara. Enfrentarse al presidente es como darse un tiro en el pie. Para Guanajuato será uno de los peores sexenios en cosecha de recursos.

MAURICIO VILA: COMPETENCIA VS POPULARIDAD

La primera impresión que causa un político como el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila es en general, positiva, cuando se le ve el perfil presidenciable.

Pero tiene razón cuando afirma que no solo se trata de “querer” sino de quién tiene la capacidad para ser un fuerte competidor en la eventual coalición rumbo al 2024 para disputarle a el o la candidata de Morena, la presidencia de la república.

Sobre todo cuando el antilopezobradorismo no encuentra muchos argumentos de peso para soñar con lo que hoy se antoja como un campanazo en la siguiente elección. En su edición de ayer, el periódico Reforma destaca que el nivel de aprobación del presidente por parte de la ciudadanía, se mantiene ligeramente arriba del 60%, algo que ninguno de sus antecesores pudo presumir en la segunda mitad de su mandato.

Mauricio Vila reúne algunas aptitudes interesantes para retar a la 4T en las urnas. Gobierna uno de los estados menos violentos o más seguros del país y es un político que no tiene la estridencia de otros que trinan contra la 4T y ganan portadas y algunos reflectores.

El gobernador yucateco parece tener la frescura que ya no tiene un Ricardo Anaya que ya fue candidato en 2018 y cayó derrotado en las urnas y ha sido zarandeado por cuestionamientos de tipo legal.

El tema es que lo que necesita la coalición es un buen candidato y no necesariamente un gran prospecto para gobernar. Pero además, se trata de definir a un candidato que sume para las siglas que vayan en la boleta y no ahuyente a los votantes naturales de cada instituto político.

Mauricio Vila no parece engolosinarse con la idea de ser candidato presidencial. Se lo toma con calma. No se trata de que lo doblegue la pasión cuando los números no dan en este momento para soñar con un campanazo.

Oscar Aguayo: del escándalo a la promoción de una agrupación política

