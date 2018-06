Ortiz asegura que ganará este domingo

El candidato aseguró que su campaña fue austera y de mucho contacto con la gente de todo el municipio y repudió la guerra sucia que rompió con la civilidad y el respeto

Nayeli García

Irapuato.- Ricardo Ortiz, candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal aseguró que ganará la contienda electoral en las urnas.

El candidato que busca la elección consecutiva, aseguró que su campaña fue austera de mucho contacto con la gente y de recorrer todo el municipio. Enfatizó que se cuidaron todos los detalles, para evitar que los demás candidatos hicieran señalamientos o infundios con tal de ganar la elección en ‘la mesa’.

“Dado que como están diseñados los esquemas electorales, no dudamos que muchos quieran ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas. Nosotros hemos procurado cuidar mucho nuestra campaña, no queremos que algunos contrincantes argumenten cosas como rebase de topes de campaña u otras cosas, tratamos de blindarnos ante cualquier situación”, enfatizó.

Repudió la guerra sucia que se ha intensificado en los últimos días y aseguró que incrementará conforme se acerque el día de la elección. Hizo un llamado a la ciudadanía a no creer en todo lo que se ven en las redes sociales ni en los panfletos que se han distribuido en las calles.

“Las encuestas nos ponen en primer lugar, estas encuestas han puesto nerviosos a los equipos de campaña de otros candidatos y empieza la guerra sucia, la desesperación, el intimidar a la gente. Quienes de plano saben que no van a ganar lo único que les queda es propiciar la campaña de miedo, de guerra sucia o condicionar el Prospera. Sabemos que esto seguirá en los próximos días y sabemos de dónde está saliendo esta información”, comento.

Lamentó que con tal de llegar al poder se rompe la civilidad y el respeto al ciudadano al involucrar a personas que no tienen nada que ver en la política, pidió a los equipos de campaña y a los candidatos a comportarse con honestidad, a trabajar en base a la democracia y a aceptar los resultados que los ciudadanos den en la elección.

